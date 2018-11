Avocatul lui Liviu Dragnea a cerut instanței sesizarea CCR: Curtea să stabilească interpretarea modului în care se formează completurile de 5 judecători

Avocatul lui Liviu Dragnea a cerut, vineri, Curții de Apel București sesizarea CCR pentru ca judecatorii constitutionali sa spuna cum trebuie interpretat articolul care stabileste componenta completurilor de 5 judecatori.

De asemenea, aparatorul a cerut suspendarea si anularea componentei noilor completuri de 5 magistrati, stabilite in noiembrie, prin tragere la sorti, mentionand ca ICCJ ar fi trebuit sa astepte motivarea Curtii Constitutionale.

(1) La începutul fiecărui an, la propunerea președintelui sau a vicepreședinților Înaltei Curți de Casație și Justiție, Colegiul de conducere aprobă numărul și compunerea completurilor de 5 judecători, este articolul care se doreste a fi explicat de CCR.

Solicitarile au fost facute in dosarul in care Liviu Dragnea contesta componenta completului de 5 judecatori care ii solutioneaza dosarul in care a fost condamnat, in prima instanta, la inchisoare cu executare. Decizia din apel va fi definitiva.