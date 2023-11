Axl Rose, solistul trupei Guns N' Roses, acuzat de agresiune sexuală într-un proces la New York

Solistul legendarei trupei rock Guns N' Roses, Axl Rose, al cărui nume real este William Bruce Rose, a fost acuzat de un fotomodel american, Sheila Kennedy, de comiterea unei agresiuni sexuale în 1989, potrivit unui document judiciar din New York, dezvăluit miercuri de presa tabloidă, informează AFP.

Potrivit plângerii depuse pe 22 noiembrie într-un proces civil, Axl Rose, în prezent în vârstă de 62 de ani, ar fi vinovat de o "agresiune sexuală" şi de "violenţă" împotriva Sheilei Kennedy, un model din anii 1980, care are aceeaşi vârstă ca şi presupusul ei agresor, potrivit Agerpres.

Evenimentele ar fi avut loc în 1989 într-o cameră de hotel din New York, după o întâlnire într-un club de noapte.

Potrivit New York Daily News, starul rock ar fi urmărit-o pe Sheila Kennedy "atunci când ea se afla în punctul culminant al succesului ei comercial"."Axl Rose s-a folosit de celebritatea, statutul şi influenţa lui de vedetă şi interpret din industria muzicală pentru a o manipula, controla şi agresa violent sexual pe Sheila Kennedy", se afirmă în plângerea depusă la tribunal.Aceste acuzaţii au fost prezentate în instanţă în virtutea unei legi din New York, Adult Survivors Act, a cărei aplicare expiră joi la miezul nopţii. Legea oferă persoanelor adulte termenul de un an pentru a intenta procese în legătură cu abuzuri sexuale comise cu mult timp în urmă, chiar dacă au expirat termenele de prescripţie.Agenţii de presă ai rockerului Axl Rose şi modelului Sheila Kennedy nu au făcut deocamdată declaraţii despre acest proces.