AxpoSolutions AG va continua să comercializeze volumele de gaze pe termen lung obținute de la consorțiul azer ShahDeniz

AxpoSolutions AG va continua să comercializeze volumele de gaze pe termen lung asigurate de consorțiul ShahDeniz, a declarat directorul financiar al grupului Axpo, JorisGröflin, deoarece astăzi compania a decis să își vândă participația de 5% în cadrul gazoductului Trans Adriatic Pipeline (TAP), informează trend.az.

În cadrul acordului de vânzare-cumpărare, Fluxys din Belgia va achiziționa 1%, iar Enagás din Spania 4% din participația de 5% a Axpo. Ambele companii vor ajunge astfel la o participație de 20% din TAP, care include acționarul britanic bp (20%), SOCAR din Azerbaidjan (20%) și Snam din Italia (20%).

"Axpo continuă să își urmărească strategia de afaceri bazată pe trei piloni, concentrându-se pe activitatea noastră elvețiană, pe energiile regenerabile și pe trading&origination. Deși compania a decis să își transfere participația în proiect, TAP va rămâne un partener strategic pentru noi, întrucât AxpoSolutions AG va continua să comercializeze pentru volumele de gaze pe termen lung asigurate de consorțiul ShahDeniz.

În actualul context internațional și având în vedere condițiile de piață istoric tensionate din vara anului 2022, securitatea aprovizionării și diversificarea în cadrul lanțurilor de aprovizionare cu gaze naturale rămân priorități-cheie pentru Elveția și pentru întreaga Europă. Gazul transportat prin TAP oferă o nouă sursă de energie atât pentru gospodării, cât și pentru întreprinderi, de care au mare nevoie, sporind, de asemenea, securitatea aprovizionării pentru consumatorii elvețieni", a declarat directorul financiar al Axpo Group, JorisGröflin.

În calitate de secțiune europeană a coridorului sudic de gaze, TAP are capacitatea de a transporta aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an (bcm/an) către mai multe piețe din Europa. De asemenea, gazoductul este proiectat cu potențialul de a-și extinde capacitatea de transport până la 20 de miliarde de metri cubi pe an.

TAP este important din punct de vedere strategic și economic pentru Europa și este esențial pentru a oferi acces fiabil la o nouă sursă de gaze naturale. TAP joacă un rol semnificativ în consolidarea securității energetice a Europei, în diversificarea aprovizionării, precum și în obiectivele de decarbonizare.