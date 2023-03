Bahmut, cea mai sângeroasă bătălie de infanterie din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial: Trupele ruse continuă să sosească în valuri

Trupele ruse continuă să sosească în valuri de-a lungul liniei de front din estul Ucrainei, au declarat marţi soldaţii ucraineni, un semn că ofensiva de iarnă a Rusiei nu se opreşte, în ciuda faptului că Moscova nu a reuşit să obţină nicio victorie importantă până acum, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Rusia şi Ucraina sunt blocate în cea mai sângeroasă bătălie de infanterie din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, după ce Moscova a lansat o ofensivă de iarnă cu sute de mii de rezervişti şi mercenari proaspăt chemaţi la arme. Liniile de front abia dacă s-au mişcat în mai bine de patru luni, în ciuda pierderilor uriaşe de ambele părţi.

În condiţiile în care asalturile din alte părţi ale frontului au eşuat, Rusia pare hotărâtă să securizeze ruinele micului oraş Bahmut , în ceea ce ar putea fi prima sa victorie obţinută de la jumătatea anului 2022 până în prezent.În adresarea sa video către populaţie, luni seara preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că "viitorul Ucrainei se decide" în bătăliile din est, inclusiv la Bahmut, unde comandanţii ucraineni spun că ucid suficient de mulţi inamici ruşi pentru a fi justificat ca armata să rămână pe poziţii şi să lupte pentru un oraş în ruine care a fost aproape înconjurat.

"Este foarte greu în est - foarte dureros", a recunoscut Zelenski. "Trebuie să distrugem puterea militară a inamicului. Şi o vom distruge", a adăugat el.

Mai la nord pe linia frontului, în apropiere de Kreminna, Oleksandr, în vârstă de 50 de ani, comandantul unei unităţi din batalionul 110 ucrainean, spune că atacurile ruseşti sunt în continuare necruţătoare, în ciuda faptului că ruşii au câştigat puţin teren acolo. Ei încearcă să se îndrepte spre Lîman, un important centru de tranzit, pe care Ucraina l-a recucerit anul trecut.

"Forţează linia frontului cu putere. Lansează tiruri de mortiere asupra noastră", a relatat Oleksandr pentru Reuters. Unităţile ruseşti avansează în grupuri de atac formate din trei oameni, urmate de un alt val în spatele lor, trimis pentru a-i înlocui atunci când sunt ucişi. "Noaptea atacă întotdeauna pe jos, iar noi stăm, ne uităm prin ochelarii cu termoviziune şi îi împuşcăm", a povestit Oleksandr.

Kremlinul, la rândul său, a declarat că numai prin forţă îşi poate atinge obiectivele de război, iar Kievul va trebui să accepte "noile realităţi" - referire la noile regiuni anexate ilegal în ultimul an, reprezentând aproape o cincime din Ucraina.

Liderul rus Vladimir Putin a reafirmat marţi că miza în Ucraina este însăşi existenţa Rusiei.

CRIZĂ DE REZERVIŞTI ŞI DE ARMAMENT

După ce a recucerit teritorii în a doua jumătate a anului 2022, Kievul s-a menţinut în principal în defensivă în ultimele patru luni, în timp ce Moscova şi-a lansat marea sa ofensivă de iarnă, folosindu-şi rezerviştii proaspăt mobilizaţi şi condamnaţii recrutaţi din închisori pe post de mercenari.

Oficialii ucraineni spun că îşi pregătesc propria contraofensivă pentru mai târziu în acest an, odată ce terenul noroios se va usca şi vor sosi sutele de tancuri şi vehicule blindate occidentale promise.



Dar rezultatul acestor campanii ar putea depinde de care dintre părţi reuşeşte să iasă mai puternică după asaltul de iarnă al Rusiei, ambele tabere înregistrând pierderi uriaşe în lupte pe care le descriu ca fiind pur şi simplu "o maşină de tocat carne".

Ministerul britanic al Apărării a declarat marţi că Moscova a rămas fără muniţie, "în măsura în care raţionalizarea extrem de strictă a obuzelor este în vigoare în multe părţi ale frontului".

"Acest lucru a fost aproape sigur unul dintre principalele motive pentru care nicio formaţiune rusă nu a reuşit recent să genereze o acţiune ofensivă semnificativă din punct de vedere operaţional", a declarat acesta în actualizarea sa zilnică a informaţiilor de pe front.

Însă şi Ucraina se confruntă, la rândul ei, cu o penurie de obuze şi, în cele din urmă, are o populaţie mai mică pentru a se angaja într-o bătălie de uzură. Unii experţi militari spun că Bahmutul este un teren nefavorabil pentru Kiev pentru a lupta împotriva forţelor ruseşti care au avansat suficient de mult în jurul oraşului pentru a lovi liniile de aprovizionare ucrainene din spate.



"Am putea pierde aici tot ceea ce am vrut să folosim pentru aceste contraofensive", a declarat analistul militar ucrainean Oleh Jdanov despre bătălia pentru Bahmut.

NOI VICTIME CIVILE

Ambele părţi au raportat noi victime civile în apropierea frontului.

Zelenski a declarat că şase blocuri de locuinţe au fost lovite în centrul oraşului Kramatorsk de o rachetă rusească, ucigând cel puţin o persoană şi rănind trei.

În partea ocupată de Rusia, în Volnovaha, mai la sud, cadavrul unei femei zăcea pe o stradă, lângă un magazin în ruină. Un anchetator militar rus a declarat pentru Reuters că zona a fost lovită de obuze ucrainene.

În afara câmpului de luptă, negociatorii se confruntă cu un blocaj în discuţiile pentru prelungirea acordului privind transporturile de cereale pe Marea Neagră, negociat de ONU şi Turcia pentru a asigura exporturile de alimente din Ucraina şi Rusia pe timp de război. Acordul expiră săptămâna aceasta.

Rusia a declarat că este de acord să permită prelungirea acestuia pentru doar 60 de zile, în ceea ce Kremlinul a numit un gest de "bunăvoinţă", dar va bloca orice altă prelungire dacă nu va primi mai multe garanţii din partea Occidentului pentru exporturile sale. Kievul a respins prelungirea cu numai 60 de zile, afirmând că acordul permite doar prelungiri de 120 de zile. Ucraina spune că o durată mai scurtă nu ar fi suficientă pentru a organiza noi transporturi de cereale.