Banca Europeană de Investiţii solicită statelor membre să facă angajamente de a investi mai mult de 2,2 miliarde de euro în Ucraina

Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) a Uniunii Europene a cerut joi mai multe garanţii bugetare din partea celor 27 de state membre, pentru a egala sau depăşi anul acesta cele 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari) cheltuite în Ucraina de la invazia rusă din februarie 2022, transmite Reuters, citat de news.ro.

BEI, divizia de finanţare a Uniunii Europene, a declarat că a plătit deja 1,7 miliarde de euro şi mai are alte 540 de milioane pentru proiectele în derulare.

Fondurile au fost îndreptate spre construirea de şcoli, drumuri şi spitale, printre altele.

"Ne-ar plăcea să continuăm ceea ce am făcut şi să facem chiar mai mult. Şi proiectele sunt la îndemână", a declarat şeful BEI, Werner Hoyer, la o conferinţă de presă, adăugând că va cere guvernelor UE garanţiile necesare pentru a finanţa mai multe cheltuieli pentru Ucraina în acest an.

Costurile reconstrucției Ucrainei

El a spus că va fi nevoie de mult mai mult pentru a reconstrui ţara după război, o sarcină estimată de Banca Mondială, în septembrie anul trecut, la 350 de miliarde de dolari.

Suma a crescut de atunci, deoarece invazia Rusiei a transformat oraşele ucrainene şi infrastructura civilă cheie, inclusiv drumurile şi liniile de alimentare cu energie, în ruine.

”Acest efort trebuie să înceapă astăzi, nu putem aştepta până când într-o zi cerneala unui tratat de pace se va usca”, a spus Hoyer, adăugând că sprijinirea acum a structurii sociale şi economice a Ucrainei ar ajuta ţara să genereze venituri pentru reconstrucţie.

UE discută, de asemenea, cu partenerii globali, potenţiala utilizare a activelor ruseşti îngheţate sub sancţiuni pentru a reconstrui Ucraina, deşi persistă îndoieli juridice. Acestea includ active estimate la 300 de miliarde de dolari ale băncii centrale ruse.