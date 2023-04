Băncile greceşti îşi fac planuri de revenire în Balcani şi Cipru

După mai bine de 10 ani de contracţie și retragere din străinătate, conducerile băncilor grecești pun în aplicare primii paşi pentru marea revenire în Balcani, relatează News24/7 citat de Rador.

Achiziția a 29,2% din Hellenic Bank de către Eurobank și declarațiile recente ale directorului executiv al National Bank of Greece, Pavlos Mylonas, către analiștii internaționali că banca este în căutare de oportunități pentru posibile investiții în portofolii străine, confirmă faptul că instituțiile greceşti de credit și-au reorientat serios interesul spre Balcani și Cipru.

Având ca "atuuri" reducerea drastică a expunerilor neperformante sub 10% în 2022, în corelaţie cu creşterea puternică a profitabilităţii și consolidarea capitalului, băncile greceşti lasă definitiv în urmă vremurile de criză, când au fost nevoite să-şi retragă investiţiile din Balcani, Egipt, Turcia etc. și elaborează noi planuri de dezvoltare.

Eurobank caută oportunități în Bulgaria și Cipru

Eurobank a finalizat ieri achiziția cotei de13,41% deținute de Wargaming Group Limited la Hellenic Bank, ajungând să aibă în prezent o deţinere de 29,2%.

În plus, în ultimii ani, Eurobank îşi „construieşte” în mod sistematic prezența în Cipru și Bulgaria, menținând în același timp filiala din Luxemburg, care este activă în sectorul private banking. În 2016 a achiziționat activitățile Alpha Bank din Bulgaria, iar în 2019, tot în Bulgaria, a absorbit subsidiara Piraeus Bank.

În urmă cu câteva luni, în decembrie 2022, a mai făcut o achiziție, si anume BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, care activează în domeniul creditelor de consum. Achiziția a fost realizată prin intermediul Postbank, filiala din Bulgaria a grupului Eurobank, care deține a treia poziție ca mărime pe piață.

Conform rezultatelor pe anul 2022, activitățile internaționale au contribuit la rezultatele grupului cu un profit net de 224 de milioane de euro (+51,2%), aproximativ 25% din creșterea organică a creditării provenind din activitățile din străinătate.

National Bank of Greece - Revenire în Balcani având ca ţintă acordarea de finanţări

National Bank of Greece (NBG) va reveni pe piețele balcanice (deține deja banca Stopanska din Macedonia de Nord) nu prin achiziția de bănci, ci prin portofolii de finanţări corporate și prin finanțarea de mari proiecte de investiții ale unor companii locale sau consorţii la care participă companii grecești, potrivit directorului său executiv, Pavlos Mylonas

Cu o bază puternică de capital, un exces de lichiditate de aproximativ 7 miliarde de euro, după rambursarea împrumuturilor primite prin TLTRO III și o participare în mod tradițional scăzută a depozitelor la termen în mixul total al depozitelor, NBG are în prezent un avantaj comparativ notabil pentru a-şi crește cota de împrumuturi performante. Valorificarea acestui avantaj reprezintă marele pariu al următorilor trei ani.

Încă de anul trecut NBG pregătește o echipă de manageri pentru finanţări corporative care se vor ocupa de emisiunile din străinate (inclusiv pentru investițiile pe piețele balcanice vecine). Scopul este de a reconstrui, treptat, un portofoliu de credite corporative în străinătate.

În contextul de mai sus, NBG și Stopanska sunt în discuții cu compania elenă de electricitate PPC și compania de stat Elektrani na Severna Makedonija (ESM) pentru finanțarea unui proiect de trei baraje hidroelectrice, cu o capacitate totală de 333 MW pe râul Crna Reka ( proiectul Cebren). Anul trecut, activitățile internaționale ale grupului NBG au înregistrat profituri după impozite în valoare de 59 de milioane de euro față de pierderi în valoare de 13 milioane de euro în 2021. Cu toate acestea, partea covârşitoare a performanței de mai sus a venit ca urmare a profiturilor din trading (34 de milioane de euro).

Piraeus: planuri de orientare spre exterior prin digital banking

Piraeus Bank elaborează planuri de extindere pe piețele externe pe baza digital banking. După cum a anunțat conducerea, platforma digital bank sub denumirea „Snappi” creată în comun cu fintech-ul Natech urmează să ofere servicii și produse inovatoare nu numai pe piața internă, ci și în străinătate.

În acest moment, însă, Snappi se află în procedura de autorizare de către Banca Centrală a Greciei, procedură ce ar urma să fie finalizată în următoarele câteva luni. Noua platformă va oferi, cel puțin pentru început, servicii Buy Now Pay Later (BNPL), precum şi "banking as a service" către mari companii de servicii, dar şi de alt tip.

Alpha Bank îşi continuă parcursul ascendent în sud-estul Europei

Alpha Bank este prezentă în România și Cipru, asigurând fluxuri semnificative de capital. Concret, în România, Alpha Bank România deţine 133 de sucursale și 1.960 de angajați, în timp ce în Cipru Alpha Bank Cyprus are 17 sucursale și 505 angajați.

Banca - în cadrul strategiei sale Project Tomorrow - s-a retras din Albania, vânzându-și filiala de acolo (Project Riviera), dar îşi menține şi îşi consolidează filiala de la Londra.

În primele nouă luni ale anului 2022, activitățile Grupului în Europa de Sud-Est și-au păstrat trendul ascendent, înregistrând profituri înainte de impozitare în valoare de 37,1 milioane de euro.