Bank of America anunţă o scădere de 45% la nivelul profitului trimestrial, pe fondul creşterii rezervelor minime obligatorii şi a veniturilor în scădere

Bank of America anunţă o scădere puternică de 45% la nivelul profitului trimestrial, la 1,79 miliarde, pe fondul creşterii rezervelor minime obligatorii şi a veniturilor în scădere, transmite CNBC, potrivit MEDIAFAX.

Banca a alocat un buget de 3,6 miliarde de dolari pentru a acoperi pierderea provenită din scăderea veniturilor cauztă de incapacitatea de plată la credite, pe fondul crizei generate de coronavirus.

Banca a raportat un profit de 4,01 miliarde de dolari, cu 40 de cenţi per acţiune, comparativ cu prognozele analiştilor chestionaţi de Refinitiv, care anunţau un preţ de 46 cenţi per acţiune.

Divizia de management a averilor a înregistrat o scădere a profitului cu 17%, la 866 milioane dolari, iar profitul diviziei de retail bancar a fost aproape eliminat din cauza provizioanelor constituite.

Marţi, JPMorgan Chase şi Wells Fargo au înregistrat scăderi abrupte a profitului din primul trimestru, în condiţiile în aceste două bănci au pus deoparte, cumulat, 10 miliarde de dolari pentru a acoperi viitoarele incapacităţi de plată la credite.

Scăderi anunţă şi banca americană de investiţii Goldman Sachs Group Inc. Profitul acesteia a coborât, în primul trimestru, cu 46%. Pandemia de coronavirus a eliminat şi divizia de management a activelor la Goldman Sachs. Banca raportează un profit de 1,21 miliarde dolari în primul trimestru, sau 3,11 dolari per acţiune, faţă de estimările de 3,35 dolari per acţiune ale analiştilor chestionaţi de Refinitiv.

Divizia de trading a băncii Goldman Sachs a depăşit totuşi aşteptările, cu un profit de 8,74 miliarde de dolari, peste estimările analiştilor care ajungeau la 7,92 miliarde de dolari.