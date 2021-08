Barack Obama, surprins pe ringul de dans la aniversarea de 60 de ani/ VIDEO

Barack Obama, al 44-lea preşedinte al Americii, a împlinit 60 de ani și şi-a sărbătorit ziua de naştere în condiții restricţie, deşi, iniţial, s-a dorit un party „epic”, cu 500 de invitaţi. Un rapper invitat la eveniment a postat fotografii secrete de la petrecere, care apoi au fost șterse.

Pe reţele sociale au apărut fotografii cu Obama dansând la petrecerea sa, cu comentarii precum: „Nimeni nu l-a văzut vreodată aşa”.

În ciuda interdicţiei totale de postare a pozelor de la eveniment, pe Instagram au apărut fotografii şi videoclipuri „furate” cu fostul preşedinte, semn că şi pentru cineva care a fost cel mai puternic din lume este dificil să eviţi reţelele sociale.

Barack Obama apare dansând în frumoasa sa vilă din Martha Vineyard. Ținuta fostului şef de la Casa Albă aminteşte de stilul vestimentar al lui Nelson Mandela.

Din cauza variantei Delta a Covid-19, mega-petrecerea cu aproape 500 de invitaţi, plănuită din timp, s-a transformat într-o petrecere pentru prieteni apropiaţi şi familie.

Fotografiile au fost postate de rapperul Trap Beckham şi de managerul său, TJ Chapman. Ulterior, respectivii au fost nevoiţi să le şteargă.

