Barbarian, un film de groază în regia lui Zack Cregger, a debutat în weekend pe primul loc în box office-ul nord-american

"Barbarian", film de groază cu Georgina Campbell, Bill Skarsgård şi Justin Long, regizat de Zack Cregger, a debutat în weekend pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 10 milioane de dolari, scrie Variety, potrivit news.ro.

Pentru o poveste horror originală, cu buget redus, David A. Gross, care conduce Franchise Entertainment Research, se referă la debut ca fiind "o deschidere bună".

O femeie care închiriază un apartament prin Airbnb descoperă că acesta nu este ceea ce pare.

"Brahmāstra", primul film dintr-o franciză Bollywood în trei părţi, a debutat pe locul al doilea, cu venituri de 4,4 milioane de dolari, după ce a rulat în doar în 810 de cinematografe, mult mai puţine locaţii decât majoritatea filmelor din prezent. "Brahmāstra: Part One" are loc în India modernă şi îl urmăreşte pe Shiva - un tânăr aflat în pragul unei iubiri uimitoare, cu o fată pe nume Isha. Dar lumea lor este dată peste cap când Shiva află că are o legătură misterioasă cu o societate secretă numită Brahmānsh.

"Bullet Train" de la Sony s-a clasat pe locul trei, cu venituri de 3,2 milioane de dolari din 3.056 de cinematografe în America de Nord, suma totală la nivel naţional ajungând la 92,5 milioane de dolari.

Pe locul 4, producţia Paramount "Top Gun: Maverick" a câştigat 3,17 milioane de dolari în cea de-a 16-a săptămână pe marele ecran. Continuarea de succes a lui Tom Cruise a rămas în primele cinci filme în topurile box office interne timp de 15 săptămâni din ultimele 16 săptămâni. Până acum, "Top Gun 2" a avut încasări uimitoare de 705,6 milioane de dolari în America de Nord şi 747,8 milioane de dolari în străinătate.

"The Invitation" a ocupat al cincilea loc cu încasări de 2,6 milioane de dolari din 3.117 cinematografe. După trei săptămâni de la lansare, thrillerul de la Sony a generat 18 milioane de dolari.