Bărbat arestat şi femeie plasată sub control judiciar, după ce ar fi înşelat o persoană cu 45.000 de lei

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, duminică, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au reţinut două persoane, un bărbat de 20 de ani şi o femeie de 24 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune."Duminică, Secţia 25 de Poliţie a fost sesizată de către o femeie, prin 112, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracţiuni de înşelăciune. În fapt, în aceeaşi zi, în jurul orei 10,30, în timp ce se afla la domiciliu, femeia ar fi fost apelată pe telefon de către o persoană care s-a recomandat a fi cadru medical în cadrul unui spital şi, sub pretextul că urmează să îi opereze pe nepoţii săi care ar fi fost victimele unui accident rutier, i-ar fi solicitat persoanei vătămate o sumă de bani. Ulterior, în jurul orei 11,00, la domiciliul său s-a prezentat un bărbat, căruia victima i-a înmânat peste 45.000 de lei", precizează poliţiştii.În urma cercetărilor şi activităţilor investigativ-operative, poliţiştii spun că au depistat, în doar câteva ore, în zona comiterii faptei, două persoane, un bărbat de 20 de ani şi o femeie în vârstă de 24 de ani, având asupra lor suma de 50.400 de lei, a cărei provenienţă nu a putut fi justificată."Cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar femeia a fost plasată sub control judiciar", informează Poliţia Capitalei.Prejudiciul, în valoare de 45.200 de lei, a fost recuperat în integralitate, se menţionează în comunicat.Cercetările sunt continuate de către Secţia 25 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune.