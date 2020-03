Bărbat vindecat de coronavirus: Ne paște un pericol mare! Românii vor fi surprinși când vor apărea primii morți

Bogdan Aron, bărbatul care susține că a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat, miercuri, pe Facebook, că s-a tratat de această infecție și a fost externat din spital. El spune că a rămas uimit să vadă că „toată lumea e pe stradă”, crezând că „românii au înțeles că ne paște un pericol mare”.

Bogdan Aron a anunțat, în 10 martie, că a aflat din presă că are infecție cu coronavirus și a așteptat peste 12 ore sosirea izoletei pentru a fi transportat de acasă la Spitalul „Victor Babeș” din București.

Ulterior, el a pornit o campanie de susținere a medicilor care luptă cu COVID-19.

Miercuri seara el a scris din nou pe Facebook și a anuțat că a primit rezultatul celui de-al doilea test, care este negativ pentru coronavirus.

„Prin urmare, am fost declarat vindecat și am plecat din spital. Deși nu am primit nicio interdicție, am decis că pentru siguranță să evit pentru câteva zile contactul direct cu alți oameni. (...) Singura recomandare sună așa: "evita contactul cu persoane suspecte sau confirmate cu COVID-19". Ceea ce cred că va fi din ce în ce mai greu, dat fiind că pare că viață din oraș își urmează firescul”, a scris bărbatul.

Sursa citată spune că avea o cu totul altă impresie despre ce se întâmplă în societate, după ce a stat nouă zile în izolare.

„Asta e vestea proastă a zilei: toată lumea e pe stradă! Credeam că românii au înțeles că ne paște un pericol mare. Însă nu e deloc așa. Probabil că va fi o surpriză extraordinară pentru toată lumea când se vor anunță 10,000 de infectați sau primii români morți din cauza coronaviruslui. Poate atunci oamenii vor conștientiza pericolul. Deși pare că pentru italieni a fost cam târziu, iar acum regretă amarnic. Nu mai vorbesc despre cazurile deja celebre (oameni care mint în privința vizitei în alte țări, cetățeanul din Madrid care a venit cu avionul etc.) pe care personal nu știu cum să le cataloghez și în privința cărora consider că statul ar trebui să fie mai aspru”, a mai scris bărbatul.

Cea mai recentă raportare oficială anunța 260 de cazuri de COVID -19, pe teritoriul României.

Dintre cei 260 de cetățeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați.