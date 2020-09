Bărcile cu motor au fost interzise pe lacurile Fântânele și Tarnița

Guvernul a aprobat ieri, 31.08.2020, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României.

În urma acestei hotărâri, a fost interzisă navigația pe lacurile Fântânele și Tarnița, din județul Cluj, cu excepția ambarcaţiunilor propulsate prin forţă umană, eoliană, precum și a celor propulsate cu motoare electrice.

„În calitate de prefect al județului Cluj, împreună cu colegii mei din Instituția Prefectului - Județul Cluj am efectuat în ultimul timp mai multe demersuri pentru modificarea cadrului legislativ care reglementează regimul navigabil pe cele două lacuri, solicitând autorităților statului să ia o decizie cu privire la acest fapt. Astfel, încă din luna ianuarie a acestui an, am reluat corespondența cu Ministerul Transporturilor pe această temă și am realizat toate demersurile necesare, urmare a evaluărilor care au avut loc la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar și a concluziilor grupului de lucru constituit la nivelul instituției, care a avut ca scop analizarea regimului navigabil pe cele două lacuri și totodată a construcțiilor ilegale din vecinătate. Demersurile au fost realizate în mod susținut și cu prioritate, astfel încât situația tergiversată de prea mult timp, să fie reglementată cu celeritate.

Lacul Tarnița reprezintă o sursă de bază de apă brută în vederea potabilizării pentru trei municipii (Cluj-Napoca, Dej și Gherla) și un număr de 121 de localități rurale din județul Cluj.

În ultimele luni, printr-un ordin emis în calitate de prefect al județului Cluj, autoritățile județene au efectuat mai multe acțiuni de verificare a modului în care sunt respectate normele de sănătate și mediu pe cele două lacuri, iar în urma controalelor s-au aplicat mai multe sancțiuni.

Modificarea cadrului legislativ care reglementează regimul navigabil pe lacurile Fântânele și Tarnița este și rezultatul unei constante preocupări a comunității clujene în acest sens, care a desfășurat în ultimii ani mai multe acțiuni civice pentru împiedicarea poluării mediului și a protejării acestei zonei, iar guvernul actual a acționat cu celeritate pentru soluționarea acestei situații de mare interes pentru clujeni”, a precizat prefectul Clujului, Mircea Abrudean, pe pagina sa de Facebook.