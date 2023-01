Barometrul de Încredere Edelman 2023: Mediul de afaceri este singura instituție considerată etică și competentă Optimismul economic înregistrează o prăbușire la

Barometrul de Încredere Edelman 2023 arată că mediul de afaceri este văzut ca fiind singura instituție globală care este atât competentă, cât și etică. În prezent, mediul de afaceri are un avans uriaș de 53 de puncte în fața Guvernului, în ceea ce privește competența, și un avans de 30 de puncte, în ceea ce privește etica. Modul în care au fost tratați angajații în timpul pandemiei, corelat cu revenirea la locul de muncă, dar și acțiunea rapidă și decisivă a peste 1.000 de companii de a părăsi Rusia după invazia din Ucraina au contribuit la un salt de 20 de puncte, în ultimii trei ani, la capitolul etică. Mediul de afaceri (62%) rămâne singura și cea mai de încredere instituție la nivel global.

"Percepția crescută asupra eticii mediului de afaceri aduce cu sine așteptări mai mari ca oricând din partea directorilor executivi să fie o voce în ceea ce privește problemele societății", a declarat Richard Edelman, CEO Edelman. "Cu o diferență medie de șase la unu, respondenții își doresc o mai mare implicare în societate a mediului de afaceri, în probleme precum schimbările climatice, inegalitatea economică și recalificarea forței de muncă. Dar, companiile trebuie să acționeze cu grijă. Mai mult de jumătate (52%) dintre respondenții noștri nu cred că mediul de business poate evita politizarea atunci când abordează probleme controversate."

Raportul din acest an constată că optimismul economic s-a prăbușit la nivel mondial (de la 50% la 40%). Jumătate dintre țările analizate au înregistrat o scădere de două cifre, de la an la an, în ceea ce privește convingerea că familiile lor vor avea o situație mai bună peste cinci ani. Mai mult, nicio țară dezvoltată nu a depășit 36% - procent din locuitorii încrezători că familiile lor o vor duce mai bine peste cinci ani. De asemenea, 24 din cele 28 de țări analizate în Barometru au scăzut la minime istorice la capitolul optimism, inclusiv SUA (36%), Marea Britanie (23%), Germania (15%) și Japonia (9%).

Toate aceste schimbări s-au produs în paralel cu o extindere a decalajului între clasele sociale; în prezent, există un decalaj de încredere de două cifre în trei sferturi dintre țările analizate, unde persoanele cu venituri ridicate au mai multă încredere în instituții decât persoanele cu venituri mici. Încrederea medie în instituții a persoanelor cu venituri ridicate a crescut de la 50 la 62 din 2012, în timp ce pentru persoanele cu venituri mici indicele de încredere a crescut doar de la 43 la 48. Statele Unite (decalaj de 23 de puncte) și Thailanda (decalaj de 37 de puncte) au cele mai mari diferențe.

Barometrul de Încredere arată că aproape un sfert dintre țările analizate sunt puternic polarizate, inclusiv SUA, Columbia, Argentina, Africa de Sud, Suedia și Spania. Atunci când diviziunile se înrădăcinează, apare polarizarea. Iar respondenții consideră că diferențele dintre ei nu mai pot fi depășite. La nivel global, aproape două treimi dintre aceștia observă o lipsă fără precedent de civilizație și respect reciproc în societate. Această lipsă de civilizație observată coincide cu faptul că ideologia devine identitate: din rândul celor care au convingeri puternice în legătură cu un subiect, mai puțin de o treime afirmă că ar ajuta (30%), ar locui în apropiere (20%) sau ar lucra (20%) cu cineva care nu este de acord cu punctul lor de vedere.

"Traversăm o perioadă de schimbări sistemice uriașe într-o lume multipolară, în care forțele de divizare alimentează nemulțumirile economice", a declarat Dave Samson, vicepreședinte Global Corporate Affairs. "Dacă aceste schimbări sunt neglijate, rezultatul va fi creșterea nivelului de polarizare, încetinirea creșterii economice, o și mai mare discriminare și o incapacitate inerentă de a rezolva problemele. Directorii Executivi și companiile pe care le conduc trebuie să joace un rol central în abordarea acestor probleme și să contribuie la restabilirea optimismului economic."

”Barometrul de Încredere Edelman este un instrument de lucru așteptat, la nivel global, de companii. Probabil că, dacă România ar introduce în cercetările sociologice și componenta de business, ar rezulta că rolul corporațiilor în societate crește. Pe fondul pierderii încrederii în politicieni, media și biserică, corporațiile rămân un actor subestimat. Cu toate acestea, din mediul corporatist apar permanent lideri care, prin ceea ce au creat în business și pentru angajații lor, reprezintă modele de urmat la nivel local și național. Corporațiile rămân un contributor nemăsurat la nivel social, cu un rol care crește și care trebuie stimulat”, a subliniat Corina Vințan, CEO Links Associates - afiliat Edelman.

Alte constatări ale Barometrului de Încredere Edelman 2023:

• Temerile economice personale, cum ar fi pierderea locului de muncă (89%) și inflația (74%), sunt la egalitate cu temerile sociale urgente, cum ar fi schimbările climatice (76%), războiul nuclear (72%) și penuria de alimente (67%).

• Oamenii au așteptări de la directorii executivi să folosească resurse pentru a trage la răspundere acele forțe care dezbină: 72% cred că directorii executivi sunt obligați să apere faptele și să dea în vileag acele studii îndoielnice folosite pentru a justifica o politică socială proastă; 71% cred că directorii executivi sunt obligați să retragă banii de publicitate de pe platformele media care dezinformează.

• Guvernul (51%) e o instituție care nu se bucură de încredere în 16 dintre cele 28 de țări analizate, inclusiv în SUA (42%), Marea Britanie (37%), Japonia (33%) și Argentina (20%). În 15 din 28 de țări, inclusiv în Germania (47%), SUA (43%), Australia (38%) și Coreea de Sud (27%), oamenii nu mai au încredere în mass-media (50%). ”Angajatorul meu” (77%) este instituția care se bucură de cea mai mare încredere în toate țările analizate, cu excepția Coreei de Sud (54%).

• Liderii guvernamentali (41%), jurnaliștii (47%) sunt liderii instituționali cărora li se acordă cea mai puțină încredere. Oamenii de știință (76%), colegii de muncă (73% în rândul angajaților) și directorul general (64% în rândul angajaților) sunt cei mai de încredere.

• Tehnologia (75%) a fost din nou cel mai de încredere sector, urmat de educație (71%), sectorul alimentar (71%) și sănătate (70%). Platformele Social Media (44%) au rămas la cel mai mic nivel de încredere.

• Canada (67%) și Germania (63%) au rămas cele mai de încredere mărci străine, urmate de Japonia (61%) și Marea Britanie (59%). India (34%) și China (32%) rămân la cel mai mic nivel de încredere.

Despre Barometrul de Încredere

Barometrul de Încredere Edelman 2023 este cel de-al 23-lea sondaj anual privind încrederea și credibilitatea. Cercetarea a fost realizată de Edelman Trust Institute și a constat în interviuri online de 30 de minute, realizate în perioada 1 - 28 noiembrie 2022, pe un eșantion peste 32.000 de respondenți din 28 de țări. Publicat în fiecare ianuarie, raportul acoperă o serie de indicatori importanți care reflectă încrederea în mediul de afaceri, mass-media, guvern și ONG-uri, modelând conversațiile și stabilind agenda pentru anul următor. Pentru mai multe informații, vizitați https://www.edelman.com/trust-barometer

Despre Edelman

Edelman este o companie globală în domeniul comunicării, parteneră pentru companii şi organizaţii pe care le ajută să evolueze, să se promoveze şi să-şi protejeze brandul şi reputaţia. Cei 6.000 de specialişti din cele peste 60 de birouri elaborează strategii de comunicare care le oferă clienților noștri încrederea să acționeze în siguranță. Printre distincţiile primite se numără: PRovoke’s Global Agency of the Year (2022); Cannes Lions Grand Prix awards for PR (2016) și Entertainment Lions for Sport (2021); Gold Lion in the Sustainable Development Goals category (2022); Cannes Lions Independent Agency of the Year for the Entertainment Track (2021); Cannes Lions Co-Independent Agency of the Year for the Good Track (2022); Advertising Age’s 2019 A-List. Încă de la înfiinţare, în 1952, am rămas o afacere de familie, independentă. Edelman deţine companiile specializate Edelman Data x Intelligence (Cercetare) şi United Entertainment Group (divertisment, sport, lifestyle). Pentru mai multe informații, vizitați www.edelman.com

Despre Links Associates

Links Associates este o companie românească de comunicare strategică afiliată Edelman în România și Balcani, specializată în public affairs, relaţii publice, management de criză şi consultanţă de business. Links Associates, singurul reprezentant de vânzări în România al Dow Jones şi CNN, are expertiză în industrii cheie, precum: energie, apărare, telecom, tech, farma, real estate, asigurări, retail, minerit, agricultură sau industrie grea. Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.yourlink.ro.

