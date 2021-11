Baschetbalistul american Tyrus McGee, cu cetăţenie română prin căsătorie, este vizat de FRB pentru convocarea la echipa naţională

Baschetbalistul american Tyrus McGee, care a dobândit cetăţenia română prin căsătorie, este vizat de FRB pentru intrarea în circuitul echipei naţionale. ”Are cetăţenia română de aproape doi ani, prin căsătorie, şi ne dorim să-l avem la naţională”, a declarat preşedintele FRB, Carmen Tocală, pentru News.ro.

”Am vorbit cu antrenorul naţionalei, Dragan Petricevici, care a luat contact cu jucătorul. Este în vizorul nostru şi suntem în faza documentelor. El are cetăţenia română prin căsătorie, de aproape doi ani, are şi copii români, a aşteptat opt ani pentru cetăţenie, pe sistemul legislaţiei vechi de la noi. La nivelul federaţiei am început un recensământ al jucătorilor români sau cu cetăţenie dobândită din Diaspora. Ne-a sprijinit şi FIBA, cu acestor jucători şi îi vizăm pentru toate nivelurile de loturi naţionale, de la 12 ani. Cred că este o strategie de bun augur pentru viitorul baschetului românesc”, a declarat Carmen Tocală, pentru News.ro.

Americanul Tyrus McGee are 30 de ani şi joacă pe poziţia de fundaş.

McGee joacă în acest sezon la Hereda San Pablo Burgos, echipă care cucerea trofeul Basketball Champions League în 2020.

Baschetbalistul american are o carieră impresionantă în campionate puternice de pe continent, el trecând pe la formaţii din Spania, Italia, Turcia, Franţa sau Israel.

Dacă îşi va da acordul pentru a juca în naţionala României, Tyrus McGee se va alătura altor trei americani naturalizaţi, doi de la campioana U BT Cluj - Giordan Watson şi Patrick Richard, respectiv unul de la vicecampioana CSM Oradea - Kris Richard.