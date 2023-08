Baschetbalistul Tony Parker a fost inclus în 'Hall of Fame'-ul NBA

Tony Parker, cvadruplu campion al NBA şi primul francez inclus în "Hall of Fame", va fi inclus oficial în Galeria Gloriilor baschetului profesionist nord-american, sâmbătă la Springfield, alături de antrenorul său de la San Antonio Spurs, Gregg Popovich, relatează AFP.

De la prima serie din anul 1959, 197 de foşti jucători, dar şi jucătoare, antrenori, echipe, arbitri, conducători de cluburi şi alţi contributori, proveniţi din liga nord-americană sau din alte părţi, au fost incluşi în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, instanţa tutelară a Galeriei Gloriilor baschetului, conform agerpres.

Un moment solemn este rezervat în onoarea legendelor sportului cu balonul portocaliu, de la Michael Jordan la Kareem Abdul-Jabbar, trecând apoi pe la Bill Russell sau Kobe Bryant, distins post-mortem în 2021.

"Chiar în visele mele cele mai nebune, niciodată nu-mi imaginam să intru în Hall of Fame", a declarat Tony Parker într-un interviu acordat presei, cu câteva zile înainte de ceremonie."La vremea aceea, nu erau coordonatori de joc europeni care să reuşească în NBA", a rememorat Parker, devenit de patru ori campion al NBA cu San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 şi 2014) şi primul european MVP al unei finale în 2007."Iar acum iată-mă în Hall of Fame, este incredibil, imi vine greu să realizez", a mai spus jucătorul de 41 de ani, primul francez care primeşte această onoare.De la Spurs, Becky Hamon, fostă jucătoare în liga feminină profesionistă WNBA şi secund al antrenorului Popovich la San Antonio în perioada 2014-2021, va fi şi ea inclusă sâmbătă în "Hall of Fame".