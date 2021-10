BAT își asumă atingerea pragului de zero emisii de dioxid de carbon până în 2050

Cu ocazia Zilei Acțiunilor Climatice, BAT se alătură campaniei globale susținute de ONU Race to Zero** și se angajează să atingă pragul de zero emisii de dioxid de carbon până în 2050.

Limitarea creșterii temperaturii globale medii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale necesită acțiuni majore și pe scară largă, iar companiile joacă un rol important. Prin urmare, BAT își aliniază obiectivele de sustenabilitate existente cu această traiectorie și se angajează să atingă pragul de zero emisii de dioxid de carbon la nivelul întregului lanț valoric până în 2050.

Race to Zero este cea mai mare coaliție care s-a angajat vreodată să reducă la jumătate emisiile globale până în 2030 și să atingă pragul de zero emisii nete de carbon până în 2050. Campania include peste 4.000 de companii despre care se estimează că acoperă aproape 25% din emisiile de dioxid de carbon globale și peste 50% din PIB. Angajamentul BAT vine în întâmpinarea unor repere globale importante ale luptei pentru abordarea schimbărilor climatice, între care Summitul G20 din octombrie și conferința COP26 privind schimbările climatice, organizată la Glasgow în noiembrie.

Kingsley Wheaton, director de marketing al BAT, a spus: „Obiectivul nostru de a construi un viitor mai bun este o garanție a faptului că sustenabilitatea se află în centrul a tot ceea ce facem. Prin urmare, este o mândrie să putem susține campania Race to Zero, ca o completare firească a călătoriei noastre dezvoltate prin noile categorii de produse, dar și a ambiției noastre de a avea 30 de milioane de utilizatori de produse care nu ard tutunul și venituri de 5 miliarde de lire sterline din această categorie până în 2025. ”

Acest demers se înscrie în seria de inițiative întreprinse de BAT în călătoria sa continuă pentru sustenabilitate:

În 2020, BAT a obținut o reducere de 30,9% a emisiilor din operațiunile sale, ceea ce înseamnă o reducere de 37,4% față de valoarea de referință din 2017

În mai 2021, BAT a anunțat că una dintre țigările electronice din portofoliul companiei a devenit primul brand global de produse de vapat a cărui comercializare implică zero emisii de carbon ***

BAT a fost recunoscut de Financial Times în 2021 drept lider în abordarea problemelor climatice, în cadrul unui top european care recunoaște primele 300 din cele peste 4.000 de companii cu cea mai mare reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu veniturile, în perioada 2014-2019.

Mai multe informații despre sustenabilitatea în cadrul BAT sunt disponibile aici.

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, înființată în 1902. Scopul nostru este de a construi un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii noastre asupra sănătății, ceea ce înseamnă următoarele:

angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu risc redus****;

vom continua să spunem clar că țigările reprezintă un risc pentru sănătate și singura cale de a evita acest risc este să nu te apuci de fumat sau să renunți;

încurajarea celor care continuă să fumeze să treacă complet la alternative cu un risc redus dovedit științific****;

comunicarea progresului privind transformarea noastră.

Compania a anunțat ca obiective creșterea numărului consumatorilor de produse cu risc redus la 50 de milioane până în 2030 și generarea unor venituri de cel puțin 5 miliarde de lire sterline din această categorie până în 2025.