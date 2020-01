BĂTAIE DE JOC pentru români în Parlament: Se desființează doar 4% din pensiile speciale, 96% rămân în vigoare (statistică UDMR)

Un deputat a citit marti, in plen, la dezbaterea finala privind eliminarea pensiilor speciale, o statistica din care reiese ca legea care a provocat dezbateri aprinse intre toate partidele nu rezolva de fapt decat situatia a 4% din pensiile speciale care se acorda in Romania. De luni de zile partidele se acuza reciproc pe aceasta tema de ipocrizie si dezinformare.

Deputatul UDMR Szabo Odon a spus ca pensiile speciale totalizeaza 8,72 miliarde de lei. Din acești bani, diplomatii beneficiaza de 0,06% din acea suma, parlamentarii - 0,04%, magistratii - 0,85%. Principalele categorii de pensii speciale sunt platite celor din sistemul de aparare si siguranta nationala (MAI, MAPN, servicii secrete), pensii speciale la care nu se umbla prin legea aflata la vot final.

„Practic prin aceasta propunere in momentul de fata, pe care o aveam si care nu merge pe principiul propus de noi, ori eliminam toate pensiile speciale si trecem pensiile ocupationale pe contributivitate si le recalculam, bugetul afectat e sub 4%. 96% din pensiile speciale raman in vigoare”, a zis deputatul.

Legea prevede ca se elimina pensiile speciale pentru: