Bătălia călărețelor `Non-Apocalipsei`: jumătate de milion de semnături pentru apelul Gretei, Vanessei, Helenei și Luisei

La Davos, prima mișcare a fost făcută de cele patru călărețe ale Non-Apocalipsei, care se semnează doar cu prenumele și țara de origine: Vanessa din Uganda, Greta din Suedia, Helena din Ecuador, Luisa din Germania. Cele patru fete fac tot ce pot pentru a încerca să ofere un viitor planetei și să încerce să atenţioneze Forumul Economic Mondial, summitul celor mai puternici și mai bogați oameni de pe pământ, care va începe oficial luni, în peisajul mirific al munților elvețieni.

Tinerele cer oamenilor să semneze o declaraţie Cease and Desist Note, în aşa fel încât să nu se mai deschidă noi site-uri de extracție a petrolului, gazelor sau cărbunelui și să ''se nu se mai blocheze tranziția către energia curată, de care avem cu toţii atât de multă nevoie". În câteva ore, s-au strâns 450.000 de semnături, iar numărul creşte vizibil.

Acesta este următorul pas firesc în bătălia dintre ecologişti care se desfășoară de zile întregi în Luetzerath, unde guvernul german a decis să distrugă un sat întreg pentru a extinde accesul la un depozit de lignit. Acum, a sosit momentul ca protestul să încerce să atragă atenția maximă. Iar Forumul de la Davos oferă oportunitatea ideală. Este momentul anului în care marile nume din lumea finanțelor se adună pentru o discuție care, în ciuda angajamentului organizatorilor, nu reuşeşte să câştige credibilitatea unui summit durabil și incluziv. Este banchetul bogaților la care participă 52 de șefi de stat sau de guvern ( nu şi din Italia), 2.700 de reprezentanți ai 130 de țări. O masă rotundă la care nu lipsesc cuvintele frumoase, care au nevoie însă de dovezi pentru a fi considerate credibile de cei care suferă din cauza unei povești care, între războaie, crize, inflație și foamete, eșuează în misiunea de a oferi bărbaților și femeilor tot ce merită, începând cu o viață demnă și oportunități concrete.

