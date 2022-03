Bătălia pentru Mariupol - Orașul este încercuit iar forțele ruse avansează din toate direcțiile

Luptele din Ucraina continuă pentru a șasea zi iar marile orașe se află sub asediul forțelor ruse. Primarul orașului Mariupol, ultimul bastion ucrainian de la Marea Azov, a anunțat că orașul este complet încercuit iar armata rusă avansează din toate direcțiile.

Separatiștii din Donețk anunță deschiderea unui coridor umanitar pentru civilii din Mariupol.

Just because a Russian unit moves into a town or city does not mean control. They need supplying, sleep, and will face daily resistance. Partisans will firebomb their vehicles, the houses they sleep in, ambushes, roadside bombs, sniping, mines#Ukraine #Kyiv #Mariupol https://t.co/dKzV8R0pS6