Bătălia rușilor pentru Ugledar e decisivă în cucerirea Donețkului: miza uriașă strategică pe care o are orașul

Trupele rusești patrulează zonele de la periferia sudică a orașului Ugledar în cadrul avansării lor în Donețk, a declarat vineri pentru TASS expertul politico-militar, consilier al șefului interimar al Republicii Populare Donețk (RPD) Yan Gagin.

"Unitățile noastre de asalt curăță acum zonele din sudul orașului Ugledar. Luptele acerbe continuă și inamicul mușcă", a spus el pentru sursa citată.

Igor Kimakovsky, un alt consilier al șefului interimar al RPD, a declarat că forțele rusești au câștigat un punct de sprijin la periferia Ugledar și că luptele continuă. Controlul orașului va permite forțelor ruse să oprească aprovizionarea armatei ucrainene cu muniție în Maryinka, de unde este bombardat Donețkul, a mai transmis Gagin.

De cealaltă parte, Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei, susțin că în ultima zi au respins atacurile rușilor din zonele a 11 așezări. Situația de pe front în informațiile operaționale de la ora 06.00 (27 ianuarie) cu privire la invazia rusă este raportată de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. "Unități ale Forțelor de Apărare din ultima zi au respins atacurile ocupanților din zonele așezărilor Ploschanka, Nevske și Cervonopopovka din regiunea Lugansk și Verkhnekamenske, Paraskoveevka, Bakhmut, Kleshchievka, Vodiane, Nevelske, Maryinka și Ugledar din regiunea Donețk", se arată în raport.

