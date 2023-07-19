Bayern Munchen a zdrobit o echipă din liga a doua într-un meci amical: scor 27-0

Formaţia Bayern Munchen a învins, marţii, cu scorul de 27-0, echipa FC Rottach-Egern, care activează în liga a noua germană, potrivit news.ro.
Au marcat câte cinci goluri Musiala, Tel şi Sabitzer.
La pauză, scorul era deja 18-0.
Golurile înscrise: 0-1 Musiala (3’), 0-2 Gnabry (4’), 0-3 Davies (8’), 0-4 Gnabry (11’), 0-5 Musiala (13’), 0-6 Laimer (19’), 0-7 Tel (22’), 0-8 Musiala (25’), 0-9 Mazraoui (27’), 0-10 Tel (29’), 0-11 Upamecano (30’), 0-12 Tel (34’), 0-13 Sané (35’), 0-14 Musiala (36’), 0-15 Tel (41’), 0-16 Musiala (42’), 0-17 Gnabry (43’), 0-18 Musiala (44’), 0-19 Sabitzer (50’), 0-20 Sabitzer (63’), 0-21 Sabitzer (68’), 0-22 Sabitzer (70’), 0-23 Sabitzer (72’), 0-24 Guerreiro (75’), 0-25 Gravenberch (82’), 0-26 Coman (85’), 0-27 Mané (89’).
Pentru Bayern au evoluat: Ulreich (Schenk 46’) – Mazraoui (Kabadayi 46’), Upamecano (Stanisic 46’), Pavard (Sarr 46’), Davies (Guerreiro 46’) – Kimmich (Gravenberch 46’), Laimer (Goretzka 46’) – Sane (Mane 46’), Musiala (Sabitzer 46’), Tel (Coman 46’) – Gnabry (Choupo-Moting 46’ (Wanner 56’).