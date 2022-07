Bayern Munchen anunţă că nu este interesată de portughezul Cristiano Ronaldo

Echipa germană de fotbal Bayern Munchen nu este interesată de un eventual transfer al starului portughez Cristiano Ronaldo, aşa cum se vehiculează în mass-media internaţională, a anunţat preşedintele Consiliului de administraţie al clubului bavarez, Oliver Kahn, citat de agenţia EFE.

"În ciuda admiraţiei pe care o am faţă de Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai mari jucători, transferul său nu ar fi în conformitate cu filosofia noastră", a declarat Kahn pentru revista Kiker.Numele lui Ronaldo a început să fie asociat cu Bayern Munchen după ce atacantul lusitan şi-a exprimat dorinţa de a pleca de la actualul său club, Manchester United, la care a revenit în vara trecută.O mutare pe Allianz Arena i-ar permite lui Cristiano Ronaldo să joace în Liga Campionilor în sezonul viitor şi ar compensa, totodată, eventuala plecare a golgheterului polonez Robert Lewandowski, dorit de FC Barcelona.Cu toate acesteaa, există o serie de factori care fac imposibilă trecerea sa la campioana Germaniei. În primul rând, Cristiano Ronaldo are 37 de ani, iar Bayern nu obişnuieşte să recruteze jucători aflaţi la finalul carierei.Pe de altă parte, o sosire a portughezului la Munchen ar zdruncina serios structura salarială a clubului şi ar implica schimbări radicale în abordările tactice, în condiţiile în are "CR7" nu este obişnuit cu disciplina defensivă pe care antrenorul Julian Nagelsmann o cere atacanţilor săi.În ultimele zile, directorul sportiv Hasan Salihamidzic a fost abordat pe o stradă din Munchen de suporteri care l-au întrebat direct dacă Ronaldo va sosi în final la Bayern, iar acesta a răspuns cu un "Nu" laconic.Zvonurile au generat o oarecare aşteptare printre fanii lui Bayern, dar şi printre fostele glorii ale clubului, precum Lothar Matthaeus, care a spus că prezenţa lui Cristiano Ronaldo pe Allianz Arena ar avea "farmec".