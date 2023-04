BCR s-a răzgândit - Acționarii din Austria nu mai primesc dividende ordindare de peste un miliard de lei

BCR s-a răzgândit. Nu mai dă acţionarilor din Austria dividende ordinare de 1,1 mld. lei din profitul din 2022 de 1,8 mld. lei: „Ca întotdeauna, acţionăm prudenţial şi ţinem cont de recomandările BNR, de contextul naţional şi internaţional, dar şi de priorităţile de business“. BCR, a doua cea mai mare bancă de pe piaţa locală după active, nu va mai trimite la acţionari dividende ordinare de 1,15 mld. lei cum era menţionat iniţial în documentul privind repartizarea profitului din 2022, document aferent şedinţei acţionarilor AGA convocată pentru 24-25 aprilie, scrie ZF.

Banca a raportat pentru anul 2022 la nivel individual un profit net de 1,83 mld. lei, din care cea mai mare parte, adică circa 65%, urma să ajungă la acţionari sub formă de dividende, dacă măsura ar fi primit girul acţionarilor. Concret, banca românească cu capital austriac, controlată de grupul Erste, anunţase iniţial că vrea să dea acţionarilor dividende brute de 1,19 mld. lei (apro­ximativ 241 mil. euro), care includeau dividende ordinare de circa 1,15 mld. lei şi dividende AT1 (alte elemente de capital), de 43,95 mil. lei, conform documentului privind repartizarea profitului din 2022. „Ca întotdeauna, acţionăm prudenţial şi ţinem cont de recomandările BNR, de contextul naţional şi internaţional, dar şi de priorităţile de business, iar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor BCR, din data de 24 aprilie, s-a decis distribuirea de dividende AT1 în valoare de 43,9 miloane RON, reprezentând apro­ximativ 2,40% din profitul pe bancă (1,8 mld. lei).

Hotărârile AGA sunt postate pe site-ul BCR, după elaborare şi semnare, în termen de maxim 15 zile de la data ţinerii AGA“, a transmis BCR la solicitarea ZF. Dividendele de circa 44 mil. lei (8,9 mil. euro) sunt aferente instrumentelor AT1 emise de BCR în septembrie 2022, înregistrate în alte elemente de capital (AT1). Dividendele aferente instrumentelor AT1 se vor înregistra ca obligaţie de plată în valută EUR la data aprobării distribuirii lor de către AGA şi se vor plăti conform contractului la data de 29 mai 2023. Valoarea acestora, stabilită conform prospect de emisiune, este de 8.940.740 EUR. Echivalentul în RON a fost calculat la cursul de schimb valabil la data de 9 martie 2023 de 1 EUR Ă 4,9156 RON. Valoarea finală a acestora va fi mai mică sau mai mare în funcţie de evoluţia cursului de schimb EUR - RON până la data înregistrării obligaţiei de plată în EUR. Iar diferenţa de curs valutar va avea un impact asupra rezultatului reportat, conform documentului privind repartizarea profitului din 2022. Decizia BCR vine după ce în martie 2023 Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM), din care fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale, Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi ai guvernului susţinea că „se impune asigurarea acumulării adecvate de rezerve de capital de către instituţiile de credit" pentru a întări rezilienţa sistemului financiar şi capacitatea de recuperare a economiei reale, în contextul unor condiţii geopolitice turbulente. Dividendele aferente acţiunilor ordinare sunt recunoscute ca datorii şi deduse din capitalurile proprii atunci când sunt aprobate de acţionarii grupului. În 2022 BCR a decis să dea acţionarilor dividende de 964,5 mil. lei, adică 70% din profitul din 2021. Iar în anul 2021, BCR a plătit dividende de peste 871,9 mil. lei din profitul nedistribuit al exerciţiilor financiare 2019 şi 2020. Iar în anul 2021, BCR a plătit dividende de peste 871,9 mil. lei din profitul nedistribuit al exerciţiilor financiare 2019 şi 2020. La nivelul întregului grup BCR, profitul net raportat pentru 2022 a fost de 1,74 mld. lei, în creştere cu 24% faţă de 2021, după avansul creditării totale cu 15,6%, până la 55,3 mld. lei. Deşi dobânzile au fost în creştere, creditele acordate de BCR pentru firme au avut în 2022 o creştere cu 25,5%, până la 26 mld. lei, în timp ce creditele retail au avut un avans de 4,1%, la peste 28 mld. lei. BCR a transmis că în anul 2022 a aprobat credite noi corporate în valoare de 15,6 mld. lei, dintre care o treime sunt destinate investiţiilor. Numai pentru sectorul IMM, stocul de finanţări a crescut cu 22,9% an pe an. În acelaşi timp, stocul de credite acordate microîntreprinderilor a crescut cu 40,5%. În cazul persoanelor fizice (credite ipotecare şi de consum) şi microîntreprinderilor creditele nou acordate de BCR în anul 2022 au ajuns la 9,5 mld. lei. Un număr de peste 202.000 finanţări au fost acordate pentru persoane fizice, dintre care 130.000 de clienţi au accesat un credit de nevoi personale şi 11.000 de familii au achiziţionat o locuinţă prin credit ipotecar de la BCR. Rezultatul operaţional al BCR s-a îmbunătăţit în 2022 cu 29% până la 2,73 mld. lei, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari, parţial compensate de cheltuieli operaţionale mai ridicate, notează raportul financiar al băncii. Venitul operaţional al BCR a crescut cu 21,7% până la 4,61 mld. lei determinat de toate componentele principale de venituri. În perioada ianuarie-decembrie 2022, venitul net din dobânzi a crescut cu 21,7% până la 2,94 mld. lei, evoluţie determinată de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piaţa monetară. Profiturile consistente obţinute de cele mai mari bănci de pe piaţa românească în 2021 le-au încurajat pe majoritatea să programeze discutarea în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor a acordării unor dividende importante pentru acţionari, în timp ce unele bănci au decis să amâne acordarea unor dividende. Deciziile conducerilor executive ale băncilor mari de a distribui dividende sau nu veneau într-un context regional tensionat determinat de invazia militară a Rusiei în Ucraina. În anii pandemici 2020 şi 2021, au existat unele restricţii privind distribuirea de dividende. În cazul BCR, în primăvara anului 2021, banca anunţa că vrea să aloce cea mai mare parte din profitul net din 2020, de 779,96 mil. lei, pentru rezultatul reportat, respectiv 87,6% şi doar maxim 9,2%, respectiv 71,78 mil. lei, urma să ajungă la acţionari sub formă de dividende, după cum au decis acţionarii băncii. Însă, banca românească cu capital austriac anunţa încă din primăvara anului 2021 menţinerea intenţiei de a distribui dividende în sumă de 325.954.833 lei din rezultatul reportat (echivalentul unei rate de distribuire de 50% din profitul înregistrat în 2019) şi 474.192.095 lei din profitul anului 2020, atunci când restricţiile urmau să expire, în toamna anului 2021. Astfel, valoarea totală a dividendelor pe care BCR a decis să le distribuie trecea de 871,92 mil. lei, din care dividende de plată înainte de 30.09.2021 în sumă de 71,78 lei şi dividende de plată după expirarea restricţiilor în sumă de 800,14 mil. lei. În 2020, primul an al pandemiei COVID-19, BNR a recomandat băncilor comerciale din România să nu distribuie dividende din profiturile obţinute anterior, urmând şi recomandările europene ale Băncii Centrale Europene (BCE) şi ale Autorităţii Bancare Europene (ABE), iar restricţiile privind distribuirea dividendelor de către bănci, aplicate la nivel european în anul pandemic 2020, au fost prelungite şi în 2021, până la data de 30 septembrie 2021. BNR a transmis această recomandare către bănci, nuanţând că dacă instituţiile de credit sunt profitabile şi au capitalizare solidă, acestea pot notifica BNR cu privire la intenţia de a distribui dividende, dar în limita a 15% din profitul cumulat pentru anii 2019 şi 2020, şi nu mai mult de 20 de puncte de bază din capitalurile proprii. Astfel, o proporţie însemnată a profitului băncilor a fost reţinută în capital şi a contribuit la îmbunătăţirea solvabilităţii sectorului bancar, care a urcat spre 25% la final de 2020. În luna octombrie 2021, Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM), din care face parte şi BNR, a decis să nu prelungească recomandările privind restricţiile legate de distribuirea de dividende de către bănci pe durata pandemiei de COVID-19, având în vedere nivelul consistent al rezervelor de capital şi poziţia similară anunţată în iulie de Banca Centrală Europeană (BCE). Ulterior, imediat ce BNR a ridicat restricţiile, băncile din România, unele controlate de grupuri financiare străine din ţări precum Austria, Franţa, Italia, Olanda sau Grecia, au început să convoace AGA pentru aprobarea dividendelor pentru acţionari, după pauza din ultimii aproape doi ani impusă de efectele nefavorabile ale pandemiei de COVID-19. La scurt timp după ce BNR a ridicat restricţiile puse în contextul pandemiei COVID-19, BCR, a doua cea mai mare bancă din România, şi Raiffeisen Bank, a cincea instituţie de credit după active, ambele controlate de grupuri bancare austriece, au convocat acţionarii să aprobe valoarea dividendelor. Iar BRD, a treia bancă din sistem, controlată de grupul francez Societe Generale a făcut un pas similar.