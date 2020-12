Bebe de Bucureşti are Hăinuţe îşi schimbă sediul şi strânge pluşuri, pentru Crăciun

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti anunţă că sediul central al "Bebe de Bucureşti are Hăinuţe" se mută pe Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75, dar şi că va colecta pluşuri, pentru a le oferi de Crăciun copiilor din familiile fără posibilităţi financiare notează Agerpres.

"'Bebe de Bucureşti are Hăinuţe' se extinde. Ne-am mutat într-un loc mai spaţios, mai luminos şi mai accesibil, pentru că mulţi dintre dumneavoastră ne-au inspirat şi am primit multe donaţii: de la articole vestimentare, până la obiecte necesare copiilor cu vârstele cuprinse între 0 şi 12 ani. Cererea este pe măsura ofertei, aşadar, noua casă pentru 'Bebe de Bucureşti are Hăinuţe' se află pe Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75, sector 5 (rond Kogălniceanu). Program: luni - vineri, între orele 11.00 - 18.00", precizează DGASMB, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, în perioada 3-12 decembrie pot fi donate pluşuri la sediul central, dar şi la celelalte puncte de colectare (Complex de servicii sociale Omnis, sediul central al DGASMB, Punct Perla, spălătoriile sociale din str. Armeniş şi str. Drumul Taberei). Jucăriile vor fi supuse unui proces de igienizare.



"Pluşuri pentru copiii din familiile fără posibilităţi financiare, sub toate formele şi culorile şi pentru toate gusturile sufleţelelor mici, la 'Bebe de Bucureşti are Hăinuţe'. (...) Între 21 şi 23 decembrie 2020, le vom dărui! Parfumate şi împachetate, pufoşeniile vor pleca spre casele noi, la copilaşii mai puţin norocoşi", menţionează aceeaşi sursă.