Becali despre tratativele pentru Man - 'Englezii au spus că Dennis Man e de cinci milioane de pounds'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, că gruparea engleză care îl doreşte pe mijlocaşul Dennis Man oferă pentru jucător cinci milioane de lire sterline, sumă cu care nu e de acord. Potrivit presei sportive, clubul care îl doreşte pe jucătorul român este Norwich City, ultima clasă în Premier League, potrivit news.ro.

"Clubul are patron, aici au venit directorul sportiv şi cu avocatul. Eu am cerut, ei au notat. Ei au spus: .

Eu am fost de acord. Eu am zis că fără 15 milioane nu discut. Da, normal, la ce joacă el nu e de... Ei au zis că, la ce joacă la ora asta, normal e de cinci milioane de pounds (n.r. - lire sterline). Şase, sapte milioane de euro. Eu le-a spus că dacă e vorba de cinci milioane de pounds nu are rost să mai discutăm. Voi spuneţi, eu v-am spus ce vreau. E adevărat că la ora asta nu merită, dar el are 21 de ani, el peste trei ani face 170 de milioane de pounds.

Citește și: Starea de URGENȚĂ a fost MANĂ CEREASCĂ pentru afaceriștii din comerțul cu amănuntul: afacerile au EXPLODAT în luna mai

Pentru că nu dau eu jucător împrumut şi nu am nevoie de bani. Ce am simţit? Oamenii au notat, am făcut un cu ei ca să ajung la 15 milioane, cum ar veni în funcţie de jocuri, de 50 la sută din jocuri. Adică să plătească zece plus cinci dacă joacă 50 la sută. Nu le-a convenit.

Păi dacă joacă, le-am zis şi eu, înseamnă că are valoare, înseamnă că daţi banii. Au notat, pun în board, vorbesc cu patronii şi o să dea un răspuns în câteva zile.

Nu stau în ploaie, nu am nicio problemă ca să plece Man imediat, că dacă îl ţin o să iau mai mulţi bani. Sunt mai multe oferte, mai sunt două echipe din Anglia şi mai e o echipă din Italia de care eu nu ştiu. Dar nu am probleme ca să-l vând pe Man", a declarat Becali, potrivit ProX.

Dennis Man, 21 de ani, a început fotbalul la Atletico Arad, apoi a evoluat la UTA, înainte de a fi transferat de FCSB, în vara anului 2016.