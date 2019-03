Becali îi umilește pe jucători: 'Noi nu avem jucători care să fie războinici, sunt d-ăştia, de miuţă, de fotbal la sală'

Patronul FCSB, Gigi Becali, şi-a criticat jucătorii după înfrângerea cu Viitorul, spunând că va înfiinţa o echipă de fotbal "la sală", la care va transfera o parte dintre elevii pregătiţi de Mihai Teja. Becali anunţă curăţenie în lotul FCSB, la vară, scrie news.ro

"Eu zic că s-a terminat lupta la titlu. Dacă nu merg la meci... De ce nu merg la meci? Noi nu avem... Avem, aşa, nişte jucători, acolo, cât de cât valoroşi şi jucăm, aşa, după ureche, la ce-o ieşi, la ţurcă. Fără Man, el mai era care ne salva... Acum, că nu a fost Man... Când joci cu Viitourl e vorba de noroc? E o echipă care în opt meciuri a dat un gol şi nouă ne-a dat două. Vorbim de statistică aici, nu vreau să... Eu spun ce s-a întâmplat, Viitorul a dat un gol în opt meciuri şi nouă ne-a dat două. Florinel Coman a jucat bine, şi Moruţan, chiar mi-a plăcut Cristea. Dar Benzar, în minutul 75, mingea la noi - m-a bufnit râsul şi râdeam singur ca prostul - şi pe el nu-l atacă nimeni şi el o ridică şi dă în tribună mingea. Cum să câştigi cu aşa ceva? E şi post, nu vreau să-i jignesc pe jucători. Dar o să fie o curăţenie la vară, că nu ai ce să faci. Sunt jucători care iau 15-20.000 pe lună şi se ascund de joc. Nu mai vreau să critic jucătorii, că e păcat. Trebuie să-l critici pe om atunci când el nu vrea, poate şi nu vrea. Dar sunt unii jucători care vor, dar nu pot. I-ai luat şi tu eşti vinovat, Gigi, şi cu asta, basta! Nu eu i-am luat? I-a luat cineva? Minune, da, dacă vrea Dumnezeu să facă minune, dar cinci puncte... L-am întrebat pe MM care e situaţia cu cupa, că acum ne rugăm să ia cupa ori Viitorul, ori Craiova, ca să putem să jucăm în cupele europene. Eu nu mai am încredere în echipă şi de aceea nu merg la meci. Cum să iei campionatul cu un jucător ca ăsta (n.r. - Nedelcu). La Nedelcu apreciez bunul lui simţ, poate i-a fost ruşine de Ianis, că au fost colegi de echipă. Mi-a plăcut foarte mult Cristea, a jucat bine pentru primul meci. Am mai pierdut încă un an şi cu asta, basta! Vedem în vară ce facem, trebuie să luăm jucători forţă. Noi nu avem jucători care să fie războinici, sunt d-ăştia, de miuţă, de fotbal la sală. O să înfiinţez o echipă de fotbal la sală, ca să mai iau 5-6 dintre ei să-i duc acolo, la fotbal la sală, ca să luăm campionatul la fotbal la sală. Nu câştigi campionatul cu fotbalişti de fotbal la sală. Ce se poate întâmpla cu Astra? Astra joacă fotbal frumos, combină frumos. Ce se poate întâmpla? Să ne bată şi Astra, care e problema. Nu ne-au bătut toţi? Dacă ne-a bătut Voluntari, ne-a bătut Chiajna, ne-a bătut Călăraşiul, de ce să nu ne bată şi Astra? Ne-a bătut Viitorul, ne-au bătut toţi", a declarat Becali, la Digi Sport.

El l-a criticat pe antrenorul Mihai Teja pentru schimbările efectuate în meciul cu FC Viitorul.

"Noi suntem vinovaţi că l-am ţinut pe Gnohere şi dacă nu are continuitate, băiatul mai ratează. Ce să facem, dacă noi nu avem minte în cap? Bagă-l, mă, pe Gnohere! Noi l-am băgat pe Matei. Păi l-am băgat eu, că n-am fost nici la meci? Nu mă mai bag eu, o să mă bag la... Acum, nu are rost să mă mai bag. Poate mă băgam la două, trei puncte, nu are rost la cinci puncte să-i fac sânge rău şi lui Teja, n-are rost. Nu are rost să discutăm de asta (n.r. - dacă va continua cu Teja din vară), omul abia a venit. Nu mai sunt aşa de pătimaş, că nu mai am încredere în echipa asta deloc", a afirmat Becali.

Omul de afaceri este convins că CFR Cluj nu poate pierde titlul în acest sezon: "Nu cred (n.r. - că Viitorul câştigă cu CFR), poate să se supere cine-o vrea. Nu e vorba de Viitorul aici, nu o poate bate nimeni. Mai scoţi un meci egal cu, ei, dar ca să-i baţi pe CFR... De ce? Pentru că acolo sunt bărbaţi, joacă fotbal. Cu Craiova ne putem lupta, că nici ei nu sunt aşa puternici. Tot la fel ca noi sunt. CFR-ul e campioană deja, noi ne luptăm la locul 2, 3, pe acolo. E adevărat că noi suntem slabi, dar Viitorul nu poate lua locul 3. Sunt realist, spun ce cred, nu trebuie să se supere Gică. Nu ne poate lua Viitorul locul 3, nu-i văd nici pe ei aşa puternici, n-au forţă. Ianis le câştigă toate meciurile. Am pierdut un an şi am învăţat ce trebuie la fotbal. La vară, aduc trei, patru fotbalişti puternici. Campioantul nu se câştigă cu jucători ca Matei, trebuie putere, trebuie forţă. Cum are CFR, nu are jucători super-extraordinari, dar jucătorii au forţă şi nu-i poţi bate. Au dat un gol şi nu te mai poţi atinge de poarta lor."

FCSB a fost învinsă, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), de FC Viitorul, în ultima partidă din prima etapă a play-off-ului Ligii I.

Au marcat Coman '40, respectiv Calcan '15 şi I. Hagi '65 (p).

În urma acestui rezultat. clasamentul play-off-ului este următorul: 1. CFR Cluj - 30 de puncte, 2. CSU Craiova - 26, 3. FCSB - 25, 4. FC Viitorul - 22, 5. Astra Giurgiu - 21, 6. Sepsi - 19.