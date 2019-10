Becalia făcut anunțul: Când va fi gata biserica din cantonamentul FCSB

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marţi, că fostul arbitru Alexandru Tudor este numărul 1 în clubul său. Becali a anunţat că în două luni va fi gata biserica din cantonamentul echipei, din Berceni, potrivit news.ro.

"Tudor este numărul 1 în tot clubul meu. Tudor e numărul 1, nu e nici MM, nici Vintilă, nici... Tudor e numărul 1, că la mine cine are rugăciunea, ăla e numărul 1. Pe Tudor îl consider ca un fel de frate cu mine. Eu i-am dat o maşină şi el a zis ce să facă el cu ea. Eu i-am dat un BMW jeep şi a zis că ce să facă cu asta, că e OZN. Nu ştia să umble cu ea, se încurcă în butoane. Lui Tudor i-am dat maşină, i-am dat teren în Pipera, ca să îşi facă casă în Pipera, lângă mine. Tudor e ceva special. Dacă am zece oameni ca Tudor, spulber Barcelona, Real Madrid, Manchester City şi Manchester United. O să jucăm acolo cât de curând şi o să-i şi batem. Încet, încet, văd că a început Domnul să îmi aducă numai oameni credincioşi, cum e Tudor, cum e Vintilă, Vintilă cu rugăciune şi Tudor cu rugăciune. Cu rugăciunea o să batem noi toate manchesterele şi toate realele şi toate barcelonele, o să vedeţi! Cât de curând se va întâmpla. Construcţia bisericii a început, deja azi a venit Tudor ca să îmi spună toate detaliile şi cât costă, şi cât ajunge, şi cutare, şi cutare, Tudor e ochiul meu acolo şi el le face pe toate. Am zis că în maximu două luni de zile să fie biserică în care se poate sluji", a declarat Becali, la Pro X.

Omul d e afaceri a anunţat că le va prelungi contractele jucătorilor Bogdan Planici, Aristidis Soiledis şi Ionuţ panţâru.

"Mâine sau poimâine... A fost acum Tudor şi cu Vintilă la mine, ca să stabilim nişte lucruri, că pleacă o săptămână, rămâne pe acolo, prin Ardeal şi le-am zis să mă ia şi doi copii, ca să-i mai încurajăm şi pe ei. Mâine sau poimâine, merg la echipă şi am aşa: Planici, prelungire, dacă vrea, dacă vine cu pretenţii, că vrea bani la semnătură, să fie sănătos, mulţumesc, Soiledis, Panţîru şi mai este încă un jucător, tot unul care are salariul mic... (n.r. - nu şi l-a amintit) Ştiu că am făcut o recapitulare ieri, cu Vali, şi la aceşti jucători le pregăteşte contractele. Soiledis îmi place foarte mult de el, joacă oriunde, joacă fundaş central, joacă fundaş stânga, joacă în faţa apărării şi am zis că nu e corect să ia salariu aşa mic. Lui îi măresc salariul, chiar dacă nu a jucat până acum, dar e jucător pe care când îl bagi mizezi pe el. Nu e în regulă ca Panţîru să ia 6.000, pentru că el trage echipa după el mai tare ca Coman. El, Panţîru, trage echipa mai tare ca Coman. Are 6.000 îi fac 10.000", a adăugat Becali.