INCREDIBIL Un lichid stropit pe un manechin s-a transformat în rochie la Săptămâna Modei de la Paris (Video)

Tehnologia a pătruns și pe podiumul de la Săptămâna Modei de la Paris, unde casa Coperni a prezentat-o în timpul show-ului său pe manechinul Bella Hadid în timp ce era stropită cu un lichid, care după ce s-a uscat, s-a transformat într-o rochie, notează news.ro.

Coperni, casa franceză fondată de Sébastien Meyer şi Arnaud Vaillant, a revoluţionat moda în cadrul show-ului de la Musée des Arts et Métiers din Paris.

La finalul spectacolului, pe scenă a apărut modelul american Bella Hadid, purtând doar în lenjerie intimă, înainte de a fi stropită de trei bărbaţi cu un lichid care, odată solidificat, a format pe corpul modelului, în câteva minute, o rochie albă minimalistă.

Dezvoltată de Fabrican, o companie de ştiinţă a materialelor condusă de designerul de modă spaniol Manel Torres, această soluţie pulverizată pe Bella Hadid conţine fibre de bumbac şi fibre sintetice suspendate într-o soluţie de polimer care se evaporă atunci când lichidul intră în contact cu pielea.

Potrivit Vogue Business, Sébastien Meyer şi Arnaud Vaillant ar fi lucrat cu Manel Torres mai bine de şase luni pentru a perfecţiona efectul vaporizării şi rezultatul acesteia.

Cu această performanţă ambiţioasă, casa Coperni a reuşit să cucerească nu doar publicul prezent la prezentarea sa de modă, ci şi spectatorii de la distanţă. Pe Twitter, mulţi internauţi au numit această performanţă „un moment memorabil din istoria modei”.

"Este modul nostru de a celebra siluetele feminine. Am vrut să ne modernizăm estetica într-un mod mai elaborat şi ştiinţific", au declarat Sébastien Meyer şi Arnaud Vaillant într-un interviu pentru Vogue UK.

It wouldn’t be Paris Fashion Week without a major gasp moment – and the Coperni SS23 show concluded in the most spectacular fashion with Bella Hadid acting as a human mannequin for a spray-on dress that was fashioned before the audience's eyes. pic.twitter.com/nroyqo9qdK