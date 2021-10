Benedict Cumberbatch îl va interpreta pe agentul KGB Aleksandr Litvinenko într-o miniserie TV produsă de HBO

Benedict Cumberbatch va fi protagonistul miniseriei TV "Londongrad", aflată în etapa de dezvoltare la HBO, în care actorul britanic va juca rolul agentului KGB Aleksandr Litvinenko, informează variety.com.

Având la bază cartea "The Terminal Spy", scrisă de Alan Cowell, miniseria va prezenta povestea lui Aleksandr Litvinenko, un agent KGB care a fugit în Occident şi care a fost ucis prin otrăvire cu izotopul radioactiv poloniu-210 în Anglia, în anul 2006. Benedict Cumberbatch va fi protagonistul miniseriei TV şi unul dintre producătorii executivi ai acesteia.

Scenariul de la "Londongrad" este scris de David Scarpa, care va fi şi producător executiv. Miniseria TV va fi regizată de Bryan Fogel, informează Agerpres.

Benedict Cumberbatch a interpretat multe roluri apreciate în producţii de televiziune pe parcursul carierei sale. Probabil cel mai renumit dintre aceste roluri este cel al detectivului Sherlock Holmes din serialul BBC "Sherlock", care i-au adus actorului britanic mai multe nominalizări la premiile Primetime Emmy şi BAFTA. El a jucat recent în miniseria TV "Patrick Melrose", inspirată din seria de romane autobiografice scrise de Edward St. Aubyn. Starul britanic este cunoscut însă cel mai bine pentru rolurile sale din industria cinematografică şi a primit o nominalizare la Oscar datorită interpretării din filmul "The Imitation Game". S-a remarcat şi în alte producţii de succes, precum "Atonement", "1917", "12 Years a Slave", "Star Trek Into Darkness" şi două pelicule din trilogia "The Hobbit". În prezent, Benedict Cumberbatch interpretează personajul Dr. Strange în mai multe producţii din franciza Marvel.

David Scarpa a fost scenaristul şi coordonatorul serialului "The Man in the High Castle", produs de Amazon. A lucrat şi la scenariile filmelor "The Day the Earth Stood Still" şi "The Last Castle". În prezent, David Scarpa lucrează la scenariul unui film despre regina egipteană Cleopatra, care va fi regizat de Denis Villeneuve.

Bryan Fogel a câştigat premiul Oscar alături de Dan Cogan pentru lungmetrajul documentar "Icarus", care a prezentat presupusul program de dopaj al sportivilor ruşi participanţi la Jocurile Olimpice implementat de guvernul acestei ţări.

Noua miniserie HBO nu reprezintă însă primul proiect despre spionul otrăvit Aleksandr Litvinenko. În septembrie, presa britanică a anunţat că actorul David Tennant va juca rolul principal în serialul dramatic "Litvinenko", produs de ITV.