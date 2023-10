Beneficiile unui pahar de ţuică sau de pălincă.Ce au descoperit biochimiştii americani în whisky-ul românesc

Cercetările dovedesc că, in cantităţi moderate, pălinca de prune poate proteja inima şi poate trata anumite probleme ale stomacului şi bilei. În pălinca se gasesc 6 substanţe care hrănesc celulele roşii din organism. Pălinca de prune nefiarta reprezinta un remediu fara concurenta cand vine vorba de frectii. Pe timpuri, taranii faceau frectii cu palinca pentru tratarea racelilor, reumatismului, pentru activarea circulatiei sanguine si pentru alungarea durerilor de cap, informează romaniatv.net.

Un pahar de ţuică/ pălincă scade glicemia. Specialiștii o recomandă, cu moderaţie, pentru persoanele care suferă de diabet. Diabetul și alcoolul reprezintă un subiect extrem de popular în rândul persoanele bolnave. Părerile referitor la acest subiect sun împărțite. Chiar dacă pentru mulți oameni, un pahar de țuică nu reprezintă o amenințare, însă altfel stau lucrurile în cazul persoanelor cu glicemie mare.

Medicii spun că pentru persoanele care suferă de anumite boli, printre care și diabetul, alcoolul poate fi extrem de periculos pentru sănătate și chiar viață. Modul în care alcoolul afectează starea de sănătate a unui om depinde de cantitatea consumată. Dacă acesta este băut în doze mici, alcoolul poate acționa ca un stimulent pentru organism. Însă, în doze exagerate, acesta are efecte negative asupra corpului uman.

Cercetătorii americani au fost impresionați de proprietățile pe care le are țuica de prune românească. Biochimiștii americani au elaborat un studiu de cercetare, conform căruia o enzimă conținută în țuică ajută la tratarea problemelor digestive și a celor cardiace. De altfel, tradițional, consumul de țuică este recomandat, cu moderație, înainte de masă, pentru a ajuta digestia.

Ţuica românească i-a impresionat cercetătorii americani care i-au analizat proprietățile. Un studiu elaborat în Statele Unite arată că dacă este consumată în cantități moderate, băutura are efecte benefice pentru sănătate. Consumul de țuică poate proteja inima si poate trata anumite probleme ale stomacului si ale bilei. De altfel, în tradiția românească, țuica este comparată cu un medicament, iar consumul moderat, cel mult 30 de ml pe zi, este recomandat pentru ameliorarea problemelor cu inima sau cele digestive. Se știe că țuica de prună este un produs spirtos de maxim 40 – 45 de grade şi se produce din prunele de vară.

Astfel, conform cercetătorilor, anumite enzime conținute în băutura tradițională a românilor reduce depunerile de colesterol pe artere și are un rol în prevenirea aterosclerozei şi a infarctului miocardic.

Efectele alcoolului variază în funcție de organism

Consumul excesiv de alcool afectează buna funcționare a organismului. Acesta provoacă somnolență, vorbire tulbure, mișcări necoordonate, vedere încețoșată și timpi de reacție lenți. De asemenea, țuica poate provoca o respirație superficială, pierderi de memorie și confuzie, greață și vărsături.

Consumul de ţuică poate afecta nivelul de glucoză din sânge. Alcoolul poate afecta și hormonii necesari pentru menținerea nivelurilor normale a zahărului. Trebuie să știi că din moment ce consumi prelungit, sistematic și excesiv alcool, acesta va reduce eficacitatea globală a insulinei. Acest fapt poate duce la creșterea nivelului de glucoză din sânge.

Pacienții cu niveluri scăzute de glucoză în sânge ar trebui să evite băuturile alcoolice, îndeosebi cele tare precum țuica. Specialiștii recomandă persoanelor care suferă de diabet să respecte anumite reguli atunci când doresc să consume alcool.

În primul rând, femeile nu trebuie să consume mai mult de o băutură alcoolică pe zi, iar bărbații două. Este important să nu bei alcool pe stomacul gol sau atunci când zahărul din sânge este scăzut. De asemenea, nu este recomandat să bei alcool atunci când iei masa.

Dacă vrei totuși să bei ceva este mai bine să alegi un vin de casă natural în locul unui pahar de ţuică. Iar când dorești să consumi bere, este bine să alegi un tip de bere mai ușor. De obicei, berea neagră conține multe calorii și este mult mai puternică.

Pacienții cu niveluri scăzute de glucoză în sânge ar trebui să evite băuturile alcoolice

Specialiștii spun că persoanele cu diabet nu trebuie să excludă definitiv băuturile alcoolice din viața sa. Însă, acestea trebuie consumate responsabil și cu prudență. Unele studii de sănătate au arătat că consumul regulat de cantități moderate de vin sau bere poate reduce semnificativ probabilitatea de a dezvolta diabet. De asemenea, alcoolul poate reduce și unele tulburări metabolice.

Efectele alcoolului variază în funcție de organism. Din această cauză este important să se monitorizeze nivelul zahărului din sânge înainte de bea. De asemenea, pentru a te asigura că viața nu este supusă unui risc trebuie să verifici glicemia și după ce ai consumat alcool.

Persoanele care cred că țuica scade glicemia trebuie să știe că majoritatea băuturilor alcoolice conțin zahăr. Iar zahărul din sânge tinde să crească atunci când sunt consumate. În absența unei monitorizări adecvate, precum și a înlocuirii băuturilor obișnuite cu băuturi dietetice sau fără zahăr, există o amenințare reală de hiperglicemie. Pentru a preveni acest risc, se recomandă combinarea consumului de alcool cu ​​un regim stric.

Consumul de alcool poate afecta nivelul de glucoză din sânge. Este nerecomandat consumul de ţuică celor care suferă de ulcer, hepatită, persoanelor sedentare, anemice, care muncesc în frig şi femeilor gravide. Ţuica fiartă se bea în cantităţi mici (20 – 150 ml).

Calitati terapeutice palinca:

palinca intareste anemicii si combate constipatia;

palinca ajuta la reglarea functiilor hepatice, datorita cotinutului bogat de vitamine (A, B, C, D1 si D2), nedegradabile termic si usor de asimilat;

palinca se recomanda in dischinzeii biliare, disfunctii ale ficatului provocate de o slaba irigare cu sange a acestuia sau chiar constipatie;

pentru efecte maxime, palinca este indicata ca aperitiv cu 15 minute inainte de servirea mesei de pranz pentru ca favorizeaza absorbtia nutrientilor din alimente;

in cantitati mici, s-a dovedit ca acesta poate fluidifica sangele, prevenind astfel formarea cheagurilor de sange, are un efect pozitiv asupra neuronilor si poate stimula memoria;

consumul moderat la persoanele de peste 60 de ani amelioreaza capacitatile cognitive si reduce riscul de dementa si Alzheimer.

Palinca fiarta si calitatile ei terapeutice:

Din cele mai vechi timpuri, taranii s-au tratat cu palinca fiarta. Aceasta are proprietati de tratare, ameliorare si prevenire a unor boli. Vaporii calzi de alcool etilic produc o dilatare a vaselor capilare din plamani, permitand o mai buna oxigenare a sangelui. In acest fel se usureaza intrarea oxigenului in sange si eliminarea dioxidului de carbon. Decongestionarea pulmonara astfel obtinuta scade riscul de pneumonie;

Palinca fiarta contribuie la reglarea concentratiei glucozei din sange si muschi, in cazul unor eforturi fizice de lunga durata;

Palinca fiarta ajuta la prevenirea arterosclerozei si a infarctului miocardic, fiind recomandata si in cazul anemiilor, in cantitati de maxim 30ml/zi;

Creste viteza de producere a hemoglobinei si a hematiilor si are un continut bogat de fier;

Un alt efect pe care il are palinca fiarta e acela ca are proprietatea de a curata depunerile de colesterol de pe artere;

Tot in caz de raceala, palinca mai poate fi folosita si pe post de solutie pentru frectie. Prin acest proces, corpul incepe sa transpire abundent si sa elimine prin piele toxinele;

In mod surprinzator, palinca fiarta ajuta ficatul si bila, pentru ca are o serie de vitamine (vitamina A si vitamina C, vitamina B si vitamina D) care nu se degradeaza prin incalzire si care au o actiune benefica, de regenerare, asupra ficatului.

Tuica de prune. Consum recomandat. 30 ml/zi la barbat si 15 la femeie sunt suficiente pentru a-si face efectul. In cantitati mari, consumul de tuica este nociv, ca in cazul oricarui alcool. Dupa un efort fizic, in conditii de frig, se recomanda maxim 150 ml de tuica fiarta (de 30 grade), iar consumul acesteia este strict interzis dupa cina sau dupa o masa imbelsugata, pentru a nu tulbura digestia.