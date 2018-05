Benjamin Netanyahu anunță prima țară care a ridicat steagul în Ierusalim, pentru mutarea ambasadei: Statul care le-a luat fața americanilor - FOTO

Donald Trump a anunțat, la Washington, că ar putea merge, la mijlocul acestei luni, la Ierusalim, unde Statele Unite ale Americi își vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Deschiderea ambasadei americane la Ierusalim este programată pe data de 14 mai 2018 într-o locație provizorie, în timp ce una permanentă urmează să fie construită.

Însă, până atunci, o altă țară le-a luat fața americanilor. Guatemala a ridicat steagul în locul unde își va deschide ambasada.

”Am fost mișcat să văd steagul Guatemalei fluturând în Ierusalim, înainte de deschiderea Ambasadei Guatemalei la sfârşitul acestei luni. Dragi prieteni, bine aţi revenit în capitala noastră veșnică!”, a fost mesjul lui Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

