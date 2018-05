Benjamin Netanyahu salută decizia 'curajoasă' a lui Trump: 'Acordul nuclear iranian era o reţetă pentru dezastru' (VIDEO)

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a salutat decizia preşedintelui SUA de retragere din Acordul nuclear iranian, felicitându-l pe Donald Trump pentru "leadership-ul curajos".

"Acordul nuclear iranian era o reţetă pentru dezastru, un dezastru pentru regiunea noastră, un dezastru pentru pacea globală", a afirmat Benjamin Netanyahu.

"Israelul este de părere că preşedintele Trump a făcut o mişcare istorică şi îi mulţumeşte pentru leadership-ul curajos", a mai precizat premierul israelian.

