Bergodi (Rapid) - Jucătorii au fost distruşi după înfrângerea cu U Cluj, dar trebuie să mergem înainte

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi au fost "distruşi" după înfrângerea cu 3-2 cu Universitatea Cluj din etapa precedentă, dar a subliniat că aceştia trebuie să meargă înainte şi să câştige partida din deplasare cu FC Botoşani.

"Venim după o înfrângere dureroasă cu U Cluj (n.r. - Rapid a condus cu 2-0, dar a pierdut în final cu 2-3). Ne aşteaptă un meci dificil la Botoşani, chiar dacă întâlnim ultima clasată. Însă toţi ne dorim să reîncepem o serie lungă de rezultate pozitive, cum am avut după meciurile pierdute cu Voluntari şi Petrolul. Acum trebuie să recăpătăm un pic de încredere, pentru că, din păcate, această înfrângere cu U Cluj a durut. A fost un şoc pentru că nimeni nu se gândea că putem pierde acel meci. Însă s-a întâmplat. Am vorbit cu băieţii, erau distruşi şi ei după înfrângere, erau dezamăgiţi de evoluţiile lor. Dar suntem împreună şi trebuie să mergem înainte. Aşa că trebuie să facem un joc bun din toate punctele de vedere, să arătăm atitudine şi mentalitate la Botoşani. De la mine nu o să auziţi niciodată că Botoşani e victima perfectă, că e pe ultimul loc. Nu există aşa ceva, vor fi momente dificile la Botoşani, iar noi trebuie să arătăm respect şi să ne vedem de jocul şi de treaba noastră. Sigur că Botoşani nu trece printr-o perioadă bună, dar noi avem totul de pierdut şi nimic de câştigat. Acolo avem doar varianta victoriei, pentru că urmează meciul decisiv cu CFR Cluj din Cupă unde trebuie să avem un moral bun. Aşa că sunt sigur că băieţii acolo vor dori să îşi ia o revanşă personală la Botoşani după ultimul joc", a spus el.

"După meciul cu U Cluj este de învăţat, normal... în primul rând din punct de vedere tactic, adică la acel scor (n.r. - 2-0 pentru Rapid) să nu joci aşa de vertical pe poartă. Adică să încercăm să controlăm jocul, dar în Giuleşti uneori e foarte greu să faci asta pentru că toată lumea s-a entuziasmat după prima repriză. În Giuleşti toată lumea te împinge în faţă şi fiecare acţiune de atac parcă trebuie să fie decisivă, să aducă golul... iar jucătorii au pierdut busola. Deci trebuie să învăţăm să avem şi un pic de răbdare în joc. Suporterii au fost excepţionali, iar acum noi suntem datori faţă de ei să îndreptăm această situaţie", a adăugat tehnicianul italian.

Bergodi a menţionat că FC Rapid nu va face mai mult de 2 transferuri în pauza competiţională din iarnă.

"Ca toate echipele vom face şi noi ceva transferuri în iarnă, dar asta e treaba conducerii. Am citit şi eu că sunt discuţii cu 7-8 jucători, dar cu tot respectul, nu e momentul potrivit să vorbim de transferuri. Şi oricum, nu va fi o remaniere a lotului în iarnă, nu există aşa ceva. Sigur că 1-2 jucători se pot aduce, dar eu am încredere în acest lot. Îmi plac aceşti jucători, putem merge departe cu ei, lucru demonstrat de faptul că jucăm de mult timp fără trei jucători titulari, Emmers, Rrahmani şi Petrila. Am rămas acolo sus în clasament fără 3 titulari, iar asta înseamnă că avem un lot bun. Iar în iarnă, când vor reveni după accidentări, Emmers, Rrahmani şi Petrila vor fi ca şi achiziţii pentru noi. Plus 1-2 jucători, deci lotul clar va fi întărit", a explicat Bergodi.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia FC Botoşani, sâmbătă, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Botoşani, într-o partidă contând pentru etapa a 18-a a Superligii.