Bernardine Evaristo şi Lucy Ellmann, printre scriitorii nominalizaţi pe lista scurtă a Orwell Prize 2020

Romanele ''Girl, Woman, Other'', de Bernardine Evaristo, şi ''Ducks, Newburyport '', a autoarei Lucy Ellmann, se numără printre titlurile nominalizate la ediţia din acest an a premiului literar Orwell pentru ficţiune politică, potrivit ediţiei online a cotidianului britanic The Guardian, potrivit Agerpres.

Premiul, în valoare de 3.000 de lire sterline, îşi propune să recompenseze romanele care ''clarifică teme sociale şi politice majore''. Distincţia se află la cea de-a doua ediţie, iar în 2019 a fost câştigată de ''Milkman'', a autoarei Anna Burns, recompensat de asemenea cu Booker în 2018.Anul acesta, romanul polifonic al lui Evaristo despre vieţile mai multor generaţii de femei de culoare, recompensat deja anul trecut cu Booker, alături de ''The Testaments'', a lui Margaret Atwood, va concura cu alte cinci titluri printre care ''Ducks, Newburyport'', de ''Lucy Ellmann, un volum amplu, de 1.000 de pagini, în care autoarea foloseşte procedeul fluxul conştiinţei.Laureatul de anul acesta al premiului Pulitzer, ''The Nickel Boys'', de Colson Whitehead, ''Girl'', de Edna O'Brien, ''Heaven, My Home'', de Attica Locke şi ''The Wall'', de John Lanchester se află de asemenea pe lista nominalizărilor.

Juriul, prezidat de directoare şi producătoarea de teatru Jude Kelly, a spus că ''Girl, Woman, Other'' este un roman ''realist, plin de compasiune şi detaliat'' întrucât zugrăveşte personaje care ''încearcă să se realizeze în ciuda forţelor conservatorismului familiei clasice şi în mijlocul unei societăţi structurată astfel încât să menţină supremaţia albă''.



Romanul lui Ellmann este ''spiritual, bulversant şi complet captivant'', au adăugat membrii juriului, în timp ce ''The Nickel Boys'', care spune povestea a doi băieţi condamnaţi să-şi petreacă timpul într-o şcoală de corecţie infernală, este ''nemiloasă în descrierea corupţiei şi brutalităţii rasiale''.



La secţiunea nonficţiune, au fost selectate cărţi care ''se străduiesc să îndeplinească dezideratul lui Orwell de a 'transforma scrierea politică într-o artă'''. Printre lucrările nominalizate se numără ''Some Kids I Taught and What They Taught Me'', de Kate Clanchy, ''Invisible Women'', de Caroline Criado Perez - un expozeu al prejudecăţilor şi discriminări împotriva femeilor -, precum şi ''Underland'', de Robert Macfarlane, o explorare a o lumii subterane, pe care juriul a descris-o ca ''un tur de forţă care se simte simultan oportun şi atemporal''.



Potrivit organizatorilor, deşi cele 13 cărţi nominalizate (7 în secţiunea nonficţiune şi 6 în secţiunea ficţiune) ''au fost scrise în epoca de dinainte de COVID-19, rezonează în continuare cu noi în ceea ce priveşte lumea în care dorim să trăim după şi în timpul crizei''.



Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 25 iunie, ziua de naştere a lui George Orwell