Biblioteca Academiei Române organizează, joi, simpozionul 'Ion C. Brătianu - 200 de ani de la naştere'

Potrivit unui comunicat al Academiei Române transmis, marţi, evenimentul va avea loc în Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" din Calea Victoriei nr. 125, începând cu ora 11,00, notează agerpres.

"Vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor, dr. Narcis Dorin Ion, directorul Muzeului Naţional Peleş, prof.ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române şi director general al Bibliotecii Academiei Române", se arată în comunicat.

Simpozionul va fi urmat de vernisarea expoziţiei cu acelaşi nume, organizată în sala "Theodor Pallady" de Cabinetul de Manuscrise, Carte Rară şi de Cabinetul de Stampe, Fotografie, Hărţi. Vor fi expuse colecţii de documente şi fotografii din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române."Organizat cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Ion C. Brătianu, evenimentul aduce un omagiu unuia dintre cei mai importanţi oameni de stat români, membru de onoare al Academiei Române, şi doreşte să pună în evidenţă puternica vocaţie a patriotismului politic care i-a marcat destinul. Născut la 2 iunie 1821, la Piteşti, Ion C. Brătianu s-a format în atmosfera revoluţionară a Parisului de la mijlocul secolului al XIX-lea, care i-a furnizat atât entuziasmul, cât şi cunoştinţele diplomatice şi politice necesare unei viitoare construcţii naţionale. Fondator al Partidului Naţional Liberal, în 1875, şi primul său preşedinte, Ion C. Brătianu îşi leagă numele de cele mai importante momente din istoria statului român modern", se mai menţionează în comunicat.Expoziţia organizată cu prilejul simpozionului "Ion C. Brătianu - 200 de ani de la naştere" va reuni documente de arhivă, corespondenţă cu oameni politici ai vremii sau cu familia, fotografii, diplome, medalii, antologii de discursuri, volume monografice şi este însoţită de un elegant catalog de peste 120 de pagini. Expoziţia va rămâne deschisă până pe 10 iunie şi va putea fi vizitată între orele 10,00 şi 15,00.