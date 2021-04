Biden solicită obligativitatea purtării măștii: 'vă rog, nu este o mișcare politică'

SUA ar putea fi în stadiile incipiente ale unui al patrulea val al pandemiei Covid-19, cazurile de coronavirus fiind în creștere în 25 de state, potrivit rapoartelor. Țara înregistrează, în medie, 63.000 de cazuri noi zilnic – o creștere de 17% față de săptămâna precedentă, arată site-ul Axios. Doar cinci state au înregistrat recent scăderi ale cifrelor epidemice. Cel de-al treilea val al pandemiei, care a atins apogeul în ianuarie, a provocat aproximativ 250.000 de cazuri zilnic, scrie The Hill .

Noua creștere a cazurilor este mai pronunțată în Michigan și New York, dar este din ce în ce mai răspândită și în alte zone ale țării. Mai multe state au slăbit restricțiile Covid-19, ignorând numeroasele avertismente ale oficialilor din domeniul sănătății publice, scrie smartradio.ro.

Dr. Rochelle Walensky, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a declarat luni că „un al patrulea val este aproape garantat”.

„Aștepăm cu nerăbdare multe lucruri, avem atâtea promisiuni și atâtea motive de speranță. Dar acum chiar mi-e frică”, a mai Walensky în timpul unui briefing de la Casa Albă.

Biden solicită măsuri

Joe Biden a implorat oficialii regionali să păstreze sau să restabilească obligația de a purta mască, din cauza tendinței alarmante a numărului de cazuri din SUA.

„Reiterez apelul meu, fiecare guvernator, primar și lider local să mențină sau să restabilească obligația de a purta mască”, a spus președintele, la câteva ore după comentariile lui Walensky. „Vă rog, nu este o mișcare politică. Restabiliți obligația măștii”.

Un al patrulea val este, probabil, mai puțin mortal decât valurile anterioare, în special în rândul persoanelor în vârstă – 73% dintre vârstnici au primit cel puțin o doză de a vaccinului anti-Covid. Dar o nouă accelerare a circulației virusului poate împiedica cu ușurință progresul făcut pentru blocarea epidemiei. Chiar și cu mai puține decese, milioane de oameni vor rămâne în pericol, iar o nouă creștere va tensiona sistemul de sănătate din SUA.

Variante noi și relaxarea cetățenilor

Variantele, care provoacă în prezent noul focar, sunt mai contagioase decât tulpina inițială. Vaccinurile Covid-19 disponibile în prezent ar putea fi mai puțin eficiente împotriva noilor tulpini.

Restricțiile slăbite și comportamentul din ce în ce mai relaxat în rândul americanilor, obosiți de pandemie, au favorizat circulația virusului. Unele state, inclusiv Texas, și-au abandonat obligația de a purta mască.

Wan Yang, profesor de epidemiologie la Școala de Sănătate Publică Mailman a Universității Columbia, a declarat pentru New York Times că schimbarea obiceiurilor ar putea cauza o creștere continuă a cazurilor de coronavirus.

New Jersey, care a înregistrat una dintre cele mai mari rate de contaminare din SUA, a remarcat o creștere de 20% în ultimele 14 zile. În ciuda acestui fapt, guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a declarat că va relaxa restricțiile.

US may be in early stages of fourth wave as Covid cases rise, reports say https://t.co/VhQbTVyTV3