BIEFF 2022: Noile voci ale cinema-ului românesc îşi revendică locul pe marele ecran

Ajuns la cea de-a 12-a ediţie, Festivalul Internaţional de Film Experimental Bucureşti (27 septembrie - 2 octombrie) îşi continuă misiunea de a promova noile voci ale cinema-ului autohton, aducând pe marele ecran cele mai bune scurtmetraje experimentale semnate de autori de origine română în ultimul an. 12 lucrări cinematografice care explorează formule cinematografice diverse în maniere surprinzătoare şi provocatoare concurează în acest an pentru Premiul Competiţiei Naţionale de Scurtmetraj, informează News.ro.

"A venit în sfârşit timpul unui cinema experimental românesc consistent, iar momentul lui de început se prea poate să fie şi cel mai incitant, căci este complet neuniform, lipsit de estetici împărtăşite. Politici identitare, diaristică video, dans, arhivistică, found footage şi atâtea alte gânduri şi maniere de-a face un astfel/altfel de cinema abia aşteptau să-şi depăşească eterna condiţie de precedent local. Discuţia abia acum va începe, în mai puţin de trei ore - şi se anunţă a fi bună.’’, subliniază criticul de film Călin Boto, curator asociat, în legătură cu selecţia de filme din Competiţia Naţională BIEFF 2022.

Cele 12 filme incluse în cadrul Competiţiei Naţionale de Scurtmetraj vor putea fi vizionate în cadrul a două programe distincte, care vor fi prezentate pe 1 octombrie, la Cinemateca Eforie.

Scurtmetrajele propuse spre vizionare la această ediţie vor surprinde spectatorii prin diversitatea subiectelor abordate, prin originalitatea discursului, dar şi prin tehnicile inovatoare la care apelează autorii în realizarea lor.

Începând cu ora 18:00, spectatorii vor urmări în premieră internaţională "A.I. Poetries of Female and Non-female Beings in Gas Stations at Night", un documentar experimental semnat de Cristina Iliescu care explorează aspecte ale experienţei feminine şi non-binare folosindu-se de intermedierea virtuală, şi vor descoperi "Dancen" (r. Corina Adrian), recent prezentat la Oberhousen, în care un grup de dansatori coregrafiază ideea comunicării nefuncţionale.

În "For You Can See No Other", Thea Lazăr foloseşte animaţia 3D pentru a parcurge o istorie anume a artei: picturile făcute de bărbaţi în care femeile se privesc în oglindă pentru a părea „vanitoase”, iar în "Being Nina" (r. Adina Mocanu), o gospodina rusă cu puteri telekinetice devenită celebră în timpul Războiului Rece, ne relatează povestea „adevărată” a vieţii ei plasată în sudul României, într-un univers paralel.

O conversaţie telefonică despre o relaţie trecută oferă o perspectivă intimă asupra sentimentului de neapartenenţă în "Maybe there is no distance", filmul Letiţiei Popa, în timp ce "Archival Study" (Portraits) abordează memoria şi apartenenţa prin prisma unor filmări pe 8mm, făcute în mare parte de tatăl regizorului Răzvan Anton, de-a lungul anilor ’70 şi ’80.

De la ora 21.00, cel de-al doilea program de scurtmetraje româneşti aduce în premieră internaţională "When Flamingos Fall from the Sky", cel mai nou film al regizorului Dragoş Hanciu.

Alina Manolache revine la BIEFF cu "3 Dialogues About the Future", un scurtmetraj în care trei roboţi discută despre viaţă şi despre ce înseamnă să fii om. Filmul este prezentat în premieră internaţională la BIEFF, concurând atât în cadrul Competiţiei Naţionale, cât şi în cadrul Competiţiei Internaţionale de Scurtmetraj.

Un experiment milenial prin excelenţă, "Rural Rumor" (r. Chrystèle Nicot, Antoine Alesandrini) urmăreşte vieţile a doi ţărani moderni, avatare digitale în carne şi oase, care se vor întâlni întâmplător, în mod surprinzător. În "Cutting Hand", Alexandra Tatar ne oferă un loc la masa la care ea şi mama ei, muncitoare sezonieră, îşi savurează cina după o zi de muncă.

Spectatorii vor mai avea ocazia vadă "Lost Footage" (r. Adrian Ţofei), un film found footage făcut din material negăsit, dar şi "Faulty Technologies" (r. Sabina Suru), o lucrare cu valenţe abstracte în care coregrafia unor mâini traversează imaginile neclare ale tehnologiilor defecte, semn că sensul în cinema se contruieşte adesea din imperfecţiuni formale.