Bihor: Consilierii judeţeni PSD au făcut opoziţie constructivă, în ultimul an, a declarat Felix Cozma

Liderul grupului de consilieri PSD din Consiliul Judeţean Bihor, Felix Cozma, a declarat luni, în conferinţă de presă, la un an de la alegerile locale, că activitatea acestui grup o consideră bună şi că, deşi, în opoziţie, cei şase consilieri PSD au făcut o opoziţie constructivă, fiind deschişi la votarea unor proiecte benefice pentru judeţ.

Cozma s-a referit la activitatea PSD, având în vedere structura actuală a Consiliului Judeţean, în care PNL a câştigat în urma votului 22 de consilieri judeţeni, din totalul de 34 (35 cu preşedintele CJ), în timp ce PSD şi UDMR au obţinut doar câte 6 mandate. Pentru proiectele care se aprobă cu două treimi din voturi (adică 24), este nevoie de votul opoziţiei, spre deosebire de proiectele care se pot vota cu majoritate simplă.

"Foarte pe scurt, fără să fac un raport, vreau să vă spun în numele meu şi al colegilor că aş caracteriza activitatea noastră ca fiind bună. Noi am vrut, prin modul în care am înţeles să facem opoziţie, să facem o opoziţie constructivă, nu să facem opoziţie doar de dragul faptului că trebuie să ne împotrivim la orice proiect. Nu ne vom opune niciodată proiectelor benefice care vizează dezvoltarea judeţului, nu se pune problema, dar, de asemenea, vom sancţiona, aşa cum vedeţi că facem, derapajele conducerii CJ. Atitudinea noastră în CJ a fost una deschisă, chiar dacă ne aflăm în opoziţie şi a fost proactivă pentru judeţul Bihor. La hotărârile unde era nevoie de două treimi am gândit obiectiv şi deschis pentru a rezolva problemele judeţului", a spus Cozma.Ca exemple pozitive recente, Cozma a menţionat proiectul de construire a terminalului cargo la aeroport, unde grupul PSD a înţeles necesitatea dezvoltării judeţului sau cel al înfiinţării unei companii aeriene orădene.La capitolul derapaje, Cozma a menţionat recenta hotărâre a Tribunalului care a anulat hotărârea CJ de desfiinţare a Ansamblului artistic Crişana. Felix Cozma a atras atenţia în şedinţele de consiliu asupra faptului că nu se respectă legea în adoptarea acelei hotărâri, votată cu majoritate simplă şi nu cu două treimi, aşa cum prevede oug OUG 21/2007, la articolul 8 al.5."Am avut dreptate. După cum ştiţi, s-a anulat hotărârea în instanţă, cea de desfiinţare a Ansamblului Crişana, şi este executorie pentru Consiliul Judeţean, lucru care demonstrează că am avut dreptate, aşa cum am susţinut şi cu altă ocazie. Eu nu sunt jurist, dar se vede cu ochiul liber, că hotărârea la modul cum a fost făcută nu respectă legea. Eu am motivat în şedinţă şi articolele de lege sunt foarte clare. Înţeleg dorinţa de a ieşi în evidenţă, de a arăta că preşedintele Consiliului Judeţean taie şi reface organigrame şi câte se pot face din hai-să-spunem reducerile de personal pe care acesta le face. Dar nu se pot face fără a respecta legea şi s-a dovedit încă o dată că nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar Ilie Bolojan", a declarat Felix Cozma.Liderul grupului PSD din CJ a precizat că aşteaptă ca, în prima şedinţă a CJ, să se propună o altă hotărâre de CJ prin care să se anuleze acea decizie de contractare a serviciilor folclorice din surse externe, anunţată de conducerea CJ. De altfel, de luni, 20 septembrie, ansamblul folcloric a revenit la programul obişnuit de lucru.În aceaşi şedinţă de CJ din 5 august a.c. în care s-a aprobat, cu majoritate simplă, desfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist "Crişana" din cadrul Teatrului "Regina Maria", trebuia să fie votată înfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist "Ţara Crişurilor" în cadrul Centrului de Cultură al Judeţului Bihor, cu concurs de admitere şi cu contracte pe perioadă determinată. Dar această hotărâre nu a fost votată, având nevoie de două treimi."Îmi pun întrebarea cum putem să mai avem încredere în hotărârile pe care conducerea Consiliului Judeţean le elaborează, dacă sunt bine făcute, bine motivate, având în vedere o chestiune atât de simplă, cum a fost această hotărâre anulată de instanţă, asupra căreia am atras atenţia de mai multe ori că nu este legală. Dar am şi o altă problemă legată de modul în care Prefectura, în speţă domnul prefect, a înţeles să vegheze la corecta legiferare a hotărârilor de consiliu judeţean, în condiţiile în care răspunsul pe care l-am primit este că hotărârea este în regulă", a subliniat Cozma.În concluzie, liderul PSD din CJ Bihor a afirmat că aşteaptă cu încredere alegerile din anul 2024, dar speră şi ca în primăvara anului viitor, în 2022, după această iarnă, să avem un alt guvern."Sper să scăpăm cu toţii de acest guvern pe care din ce în ce mai multă lume nu şi-l doreşte, astfel încât locuitorii acestei ţări să intre pe un făgaş mai normal din punct de vedere al nivelului de trai, al preţurilor ş.a.m.d.", a conchis Felix Cozma.