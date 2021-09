Biletele pentru show-ul ABBA care va marca reunirea grupului au fost puse în vânzare

Biletele pentru "Voyage", show-ul virtual care va marca reunirea membrilor grupului ABBA, programat anul viitor la Londra într-o sală de spectacole aflată încă în construcţie, au fost puse marţi în vânzare, informează DPA.

Preţurile pentru aceste bilete variază între 32 de lire sterline şi 367 de lire sterline (44 - 508 dolari) şi includ o noapte de cazare la un hotel londonez.

Membrii trupei suedeze ABBA, un grup pop care a avut un succes uriaş în anii 1970, au anunţat săptămâna trecută că se vor reuni în 2022 în cadrul unui concert în care cei patru componenţi ai formaţiei nu vor apărea pe scenă, ci vor fi prezenţi prin intermediul unor holograme.

O sală de concerte este construită în prezent la Londra şi va fi inaugurată pe 28 mai 2022 cu ocazia acelui show deosebit de complex din punct de vedere tehnologic.

ABBA, unul dintre cele mai populare grupuri pop din lume, ale cărui discuri s-au vândut în peste 385 de milioane de copii pe plan mondial, va lansa un nou album de studio, intitulat "Voyage", pe 5 noiembrie.

"Voyage" este primul material discografic cu piese originale înregistrate de grupul ABBA după o pauză de patru decenii.

Grupul suedez, devenit celebru cu o serie de cântece de mare succes lansate la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980, precum "Waterloo", "Dancing Queen" şi "Take A Chance On Me", s-a destrămat în 1982.

Precedentul album de studio al trupei ABBA s-a intitulat "The Visitors" şi a fost lansat în 1981, informează Agerpres.