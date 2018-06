Bill Clinton a publicat duminică la festivalul BookCon din New York prima sa carte de ficțiune, 'The President is Missing'

Fostul preşedinte al SUA Bill Clinton a făcut saltul la literatură, publicând duminică prima sa carte de ficţiune: 'The President is Missing' (Preşedintele lipseşte), relatează EFE, preia Agerpres.

Scrisă la patru mâini împreună cu reputatul autor James Patterson, cartea are ca subiect dispariţia preşedintelui SUA Jonathan Lincoln Duncan în mijlocul unei grave crize mondiale.

Ar putea să dispară un preşedinte în exerciţiul funcţiunii, aşa cum se întâmplă în cartea sa? Da, ar putea, însă nu pentru mult timp, pentru că membrii Secret Service sunt alături de el pentru a-i salva viaţa, a declarat Clinton cu prilejul prezentării lucrării sale la festivalul BookCon din New York.

Potrivit lui, personajul nu se inspiră din el însuşi, pentru că "este mult mai tânăr" şi nici din Donald Trump, având în vedere că acest preşedinte "nu lipseşte şi ţine să ne reamintească acest lucru printr-o postare zilnică pe Twitter".

Întrebat despre ce mai face soţia sa, Hillary, Bill Clinton a precizat că "are un an fantastic, mobilizează tinerii şi dă dovadă de un nivel înalt de militantism nedescoperit până acum", referindu-se la activitatea desfăşurată de fostul secretar de stat, în cadrul Onward Together, organizaţia politică înfiinţată în 2017 după alegerile prezidenţiale.

Cartea autobiografică a lui Bill Clinton (în 2004 el şi-a scris biografia, 'My Life') va fi adaptată pentru micul ecran, iar postul de televiziune Showtime a cumpărat drepturile pentru a realiza un serial, în condiţiile în care producţia sa vedetă, 'House of Cards', se apropie de sfârşit.