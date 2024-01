Binance Pay şi Trustee Plus, parteneriat pentru accesul facil al utilizatorilor din România la plăţi cripto

Binance Pay, un serviciu de plată cu criptomonede dezvoltat de Binance, a încheiat un parteneriat cu Trustee Plus, un portofel de criptomonede cu un card de plată încorporat pentru plăţi de zi cu zi cu active digitale, care promite să deschidă una dintre cele mai importante etape în adoptarea pe scară largă a plăţilor cu criptomonede şi extinderea libertăţii financiare pentru utilizatorii din România şi din lume, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Binance Pay, aplicaţia mobilă Trustee Plus oferă funcţionalitatea necesară pentru a primi oricare dintre cele mai importante 21 de criptomonede direct în portofelul unui utilizator. De asemenea, ajută la stocarea şi schimbarea acestora cu uşurinţă.

Procesele de plată în cadrul reţelei bancare sunt concepute pentru a fi simple, fără paşi suplimentari necesari. În aplicaţie poate fi creat un card care să fie adăugat la serviciile de plată mobilă Apple Pay sau Google Pay, pentru a permite plăţi instantanee cu un smartphone la terminal. Cardul are o limită de plată zilnică de 5.000 de euro şi impune o taxă de schimb de 0,5%. Includerea Binance Pay în aplicaţie serveşte la simplificarea procesului de finanţare a portofelului, făcându-l mai uşor, mai prietenos şi mai rapid.

"Suntem încântaţi să anunţăm noua noastră colaborare cu Trustee Plus, marcând un alt reper în misiunea noastră de propulsare a criptomonedelor şi a libertăţii banilor. Vedem această colaborare ca pe un catalizator puternic pentru a avansa în misiunea noastră, ajutând la extinderea libertăţii financiare pentru utilizatorii noştri nu numai în ţările lor de origine, ci şi în întreaga lume. Împreună, suntem hotărâţi să facilităm un peisaj financiar incluziv, ajutat de potenţialul criptomonedelor", a declarat Kyrilo Khomyakov, director regional pentru CEE şi Asia Centrală, Binance Pay.

Trustee Plus oferă o funcţie de conversie pentru trei criptomonede din portofelul utilizatorului: tether (USDT), bitcoin (BTC) şi ethereum (ETH), permiţând acestora să fie transformate automat în euro. Această funcţie poate facilita cumpărăturile, atât online, cât şi offline, şi se aplică numai plăţilor cu cardul de plată. Există o taxă de 10 euro pentru emiterea unui card de plată în portofelul Trustee Plus.

Cu toate acestea, utilizatorii Binance beneficiază de o reducere de 50%, din 15 ianuarie până în 25 februarie.

"Cu drag şi inspiraţie, în ultimul an am dezvoltat un produs pe care îl folosim noi înşine, pe care îl folosesc toţi prietenii şi familia mea. Când aud zilnic cuvinte de recunoştinţă de la străini pentru faptul că am simplificat relaţiile financiare în familii, am oferit posibilitatea de a ajuta rapid prietenii, de a transfera, primi şi cheltui remuneraţii pentru muncă, şi pur şi simplu de a ajuta eficient pe cei care au nevoie, atunci realizez că ne facem cu adevărat lumea un pic mai bună", a adăugat Vadym Hrusha, directorul general al Trustee Plus.

Pentru a iniţia utilizarea funcţiei Binance Pay în aplicaţia Trustee Plus, clienţii sunt obligaţi să creeze un cont Binance şi să îşi verifice complet identitatea (KYC) folosind fie paşaportul, fie permisul de conducere. După aceasta, ar trebui să se autentifice în portofelul Trustee Plus şi să urmeze instrucţiunile detaliate. Adăugarea de fonduri la Trustee Plus prin intermediul Binance Pay este rapidă, eficientă şi nu implică taxe de serviciu. Operaţiunile sunt efectuate în USDT, se mai arată în comunica