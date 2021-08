Biograful lui Bob Dylan sare în apărarea artistului: Confirmă că muzicianul nu se afla la New York în perioada în care ar fi drogat si agresat sexual o minoră

Un biograf al lui Bob Dylan a afirmat că muzicianul nu se afla la New York în perioada la care e făcut referire în procesul deschis recent pentru agresiune sexuală, potrivit news.ro.

Artistul a fost acuzat că a drogat şi agresat sexual o fată în vârstă de 12 ani în anul 1965, potrivit unui proces deschis săptămâna trecută în New York.

Bob Dylan, acum în vârstă de 80 de ani, ar fi „stabilit o legătură emoţională” cu J.C. pentru „a-i reduce inhibiţiile, cu scopul de a o abuza sexual, ceea ce a făcut”, se arată în documente.

Este precizat că Dylan s-a folosit de droguri, alcool şi ameninţări cu violenţă fizică, „lăsând-o cu cicatrici emoţionale şi afectată psihic până în ziua de astăzi”. Femeia a suferit depresie, anxietate şi alte efecte în urma abuzului, mai este specificat în documente.

Nu a fost precizat ce daune sunt cerute.

În documentele depuse e susţinut că mai multe episoade de abuz au avut loc în apartamentul lui Dylan din celebrul Hotel Chelsea din Manhattan, în aprilie şi mai 1965.

Un purtător de cuvânt al lui Dylan a declarat pentru NBC News: „Acuzaţia veche de 56 de ani este falsă şi va fi apărată puternic”.

După apariţia acestor acuzaţii, Clinton Heylin, biograf al lui Dylan - care a scris numeroase cărţi despre muzician inclusiv „The Double Life of Bob Dylan Vol I, 1941–1966: A Restless, Hungry Feeling”, care acoperă perioada în chestiune, a pus sub semnul întrebării cele susţinute în proces, la fel şi alţii, online.

Heylin a declarat pentru HuffPost: „Nu este posibil. Dylan era în turneu în Anglia în acea perioadă şi a fost la Los Angeles pentru două dintre săptămânile acelea, plus o zi sau două la Woodstock. Turneul era de 10 zile, dar Bob a zburat la Londra pe 26 aprilie şi a revenit la New York pe 3 iunie. Dacă Dylan ar fi fost la New York la jumătatea lunii aprilie, ar fi fost pentru nu mai mult de o zi sau două. Woodstock a fost locul unde şi-a petrecut cel mai mult timp când nu era în turneu. Iar dacă era în NYC, ar fi stat, invariabil, în apartamentul managerului lui din Gramercy, nu la Chelsea”.

Daniel Isaacs, avocatul femeii care l-a acuzat de abuz sexual, a contestat cele spuse de biograf: „Privind orarul de turneu - nu este în contradicţie cu acuzaţiile clientei noastre. Există date care arată că nu a avut concerte câteva săptămâni, în aprilie, şi toate astea vor fi dezvăluite la momentul oportun”. El a precizat că, înainte de a înainta procesul, a fost făcută o cercetare, iar avocaţii vor să stabilească, prin dovezi, că el se afla la New York în aceaa perioadă.

Aceste acuzaţii riscă să îi păteze grav reputaţia lui Bob Dylan, văzut de mulţi drept cel mai de seamă compozitor american al secolului 20. El este singurul muzician care a fost laureat cu premiul Nobel pentru Literatură şi continuă să lanseze creaţii, cea mai recentă datând din 2020 - albumul „Rough and Rowdy Ways”.

La finalul anului trecut, el şi-a vândut întreg catalogul de cântece către Universal Music Group, pentru o sumă nedivulgată, considerată a fi 300 de milioane de dolari. În luna iulie, un judecător a decis în favoarea lui într-un proces deschis de văduva şi administratorii moştenirii lui Jacques Levy, colaborator al său pentru albumul „Desire” (1976).