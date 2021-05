BioNTech, co-producător al vaccinului anti-COVID-19, reacționează la propunerea SUA de renunțare la brevet: Nemții vor bani, nu sănătatea mondială

Compania germană BioNTech a estimat joi că protecţia brevetelor pentru vaccinurile anti-Covid nu este factorul care limitează producţia şi furnizarea vaccinului dezvoltat împreună cu compania americană Pfizer, relatează AFP.

''Brevetele nu sunt factorul care limitează producţia sau furnizarea vaccinului nostru'', a declarat compania germană după ce Statele Unite s-au declarat în favoarea ridicării brevetelor pentru a accelera producţia şi distribuirea dozelor în lume.

Pentru BioNTech o astfel de măsură nu ar avea niciun efect ''pe termen scurt şi mediu'', a menţionat sursa, preluată de Agerpres.

''Experţii au subliniat deja că înfiinţarea şi validarea noilor locuri de producţie durează, în general, un an'', susţine compania germană.



În plus, producţia de vaccin cu tehnologia ARN mesager (ARNm) precum cel dezvoltat de BioNTech şi American Pfizer ''este un proces complex dezvoltat de mai bine de un deceniu. Toate etapele trebuie să fie definite şi efectuate cu precizie'', de către un ''personal cu experienţă'', a explicat BioNTech.



Dacă nu sunt îndeplinite toate cerinţele, calitatea şi eficacitatea vaccinului ar putea fi afectate. ''Acest lucru ar putea pune în pericol sănătatea persoanelor vaccinate''. BioNTech, care se aşteaptă să producă până la 2,5 miliarde de doze de vaccin până în 2021, a anunţat că are de acum capacitatea de a produce până la trei miliarde de doze în acest an şi peste trei miliarde anul viitor.



Pe teritoriul UE, două fabrici, în Belgia şi în Germania, sunt platformele centrale pentru fabricarea dozelor de vaccin cu tehnologia ARN mesager.



Potrivit Reuters, Germania a respins joi o propunere a SUA de a renunţa la protecţia brevetului pentru vaccinurile împotriva COVID-19, afirmând că cele mai mari constrângeri asupra producţiei nu sunt proprietatea intelectuală, ci creşterea capacităţii şi asigurarea calităţii.



''Protecţia proprietăţii intelectuale este o sursă de inovaţie şi trebuie să rămână aşa în viitor'', declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului german..



Comisia Europeană a reacţionat joi prudent faţă de ideea liberalizării patentelor de fabricaţie pentru vaccinurile anti-COVID-19, după ce administraţia preşedintelui american Joe Biden a anunţat miercuri că sprijină o asemenea măsură, anunţ ce a provocat scăderea la Bursă a acţiunilor companiilor farmaceutice, notează agenţiile EFE şi Reuters.