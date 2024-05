Andrei Tinu, candidatul AUR pentru funcÈ›ia de primar Ã®n Sectorul 2, a ieÈ™it oficial din cursÄƒ: hotÄƒrÄƒrea Biroului electoral Sector 2

Biroul electoral Sector 2 a luat act de renunţarea la candidatura pentru funcţia de primar a lui Andrei Tinu din partea Alianţei pentru Unirea Românilor, informează AGERPRES.

Cererea de retragere a candidaturii la funcţia de primar a fost transmisă de Andrei Tinu prin email pe 8 mai, la ora 21,28.

''Constatând că la data de 8 mai, ora 21,28, Biroul electoral al circumscripţiei Sector 2 nu constatase rămânerea definitivă a candidaturilor prin proces-verbal, (...) ia act de renunţarea la candidatura la funcţia de primar al Sectorului 2 depusă de domnul Andrei Tinu (...) din partea Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR)'', se arată în hotărârea Biroului electoral făcută vineri publică.

Andrei Tinu anunţase anterior pe Facebook retragerea sa din cursa electorală

''Am decis să mă retrag din cursa pentru funcţia de primar al Sectorului 2. E un demers comun cu cel al colegilor republicani aflaţi pe listele AUR pentru consiliile locale din Bucureşti. De ce de-abia acum? Fiindcă (...) au rămas definitive candidaturile şi niciun coleg republican nu are asigurat un post eligibil. Am investit bani, timp, energie şi suflet în construcţia unui nou proiect politic nu pentru a fi membri ai AUR, ci pentru a reprezenta în cadrul alianţei suveraniste, pe baza unui protocol şi a unui algoritm, valorile şi principiile republicane. Dar, din păcate, din cauza unor chestiuni birocratice şi erori de negociere, acest lucru nu a mai fost posibil. De aceea, eu şi colegii mei am decis să renunţăm la cursa electorală şi să ne întoarcem în Partidul Republican din România, acolo unde vom continua să ne punem în aplicare proiectele politice'', a precizat el.

Astfel, pentru funcţia de primar al Sectorului 2 au rămas să îşi dispute şansele patru candidaţi.