Biserica românească din diaspora devastată...

Copiii mei au dorit neapărat sa mă ajute azi la udat florile. Ajunși la biserică...am rămas toți șocați. Uși rupte, geamuri sparte, biserica vandalizata. Ma întrebau într-una : "tati, tati...dar de ce au făcut rău la Doamne Doamne?" Am tacut, pur si simplu nu stiam ce sa le zic.

Daca erau ceva mai mari, cat sa priceapă...le-aș fi răspuns asa: "Copii, asta este efectul Media: atunci cand se vorbește permanent despre Biserică si despre preoți că sunt plini de aur si de bani, unii...la cât sunt de naivi ...chiar au crezut. Nu avem aur ...ci maxim ceva obiecte de cult aurite, care nu valorează cine stie ce. Valoarea lor e una spirituală, ci nu lumească. Bani? Erau in cutie câteva donații, lăsate acolo pt milostenii. Cat sa fie intr-o biserică? Daca mi-ar fi cerut banii ăia, i-as fi dat oricum,fara sa spargă nimic. In pangar? Avem doar carti de rugaciune si cateva icoane. M-as fi bucurat sa fi luat câteva...poate se foloseau vreodată de ele, spre a lor îndreptare."

Copii au rămas cu ceva traume, biserica cu pagube materiale mult mai mari decât "furtul" in sine...iar eu, cu un gust amar. Dar nu ma las demoralizat, voi lupta in continuare. Biserica va fi si mai frumoasă. Cea mai frumoasă din univers (pentru ca o iubim, iar noi asa o vedem). Desigur, vom lucra FOARTE SERIOS si la partea de siguranță, indiferent de cat de scump va fi. Se pare ca nu e de glumit...atâta timp cat avem numai aur si Mercedesuri in biserici.

Azi toata ziua am facut curat. Asta e.

Trebuie sa ne rugăm pentru el/ ei, ci nu să judecăm. Protectorul Parohiei Bonn, Sf. Arhidiacon Ștefan Întâiul Martir, cand a fost ucis cu pietre... așa se ruga (Faptele Apostolilor, cap 7 )

"59.Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu!60.Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu

Scrie Parintele Catalin Preda, Preot paroh la Parohia Ortodoxă Română Bonn/ Rumänische Orthodoxe Kirchengemeinde Bonn