Black Panther: Wakanda Forever a continuat cursa în fruntea box office-ului nord-american de-a lungul weekend-ului

„Black Panther: Wakanda Forever” a continuat cursa în fruntea box office-ului nord-american dar încasările au scăzut la 11,1 milioane de dolari de-a lungul weekend-ului, potrivit cifrelor companiei Exhibitor Relations, potrivit news.ro.

Cinematografele, care au concurenţă în rândul serviciilor de streaming, au avut de suferit din cauza absenţei unor noi filme foarte populare. Top 12 din acest weekend a totalizat mai puţin de 35 de milioane de dolari, una dintre cele mai slabe cifre ale anului, spun analiştii.

De la lansarea sa, „Wakanda Forever”, continuarea filmului Marvel care a avut premiera în 2018, a strâns 409,8 milioane de dolari doar în America de Nord. O cifră ce rămâne departe de 700,4 milioane de dolari faţă de cât a generat prima parte.

O altă continuare foarte aşteptată, „Avatar 2: The Way of the Water”, va fi lansată pe 16 decembrie în Statele Unite şi ar putea revitaliza box office-ul.

Al doilea loc în clasament este ocupat de „Violent Night” (8,7 milioane de dolari), comedie de acţiune în care starul din „Stranger Things” David Harbour îl interpretează pe Moş Crăciun morocănos gata să lovească atunci când persoane rău intenţionate intră prin efracţie în casa unei familii bogate.

„Strange World”, film de animaţie al Disney, se află pe locul trei cu vânzări ce ajung la 3,6 milioane de dolari.

„The Menu”, un film cu Ralph Fiennes este pe locul patru, generând venituri de 2,7 milioane de dolari.

Cele 2 milioane de dolari înregistrate de „Devotion”, povestea a doi piloţi de vânătoare din Marina americană, l-a plasat pe locul cinci în clasament.

Topul este completat de: „Black Adam” (1,3 milioane de dolari), „The Fabelmans” (1,2 milioane de dolari), „Met Opera: The Hours” (791.000 de dolari), „I Heard the Bells” (751.000 de dolari) şi „Spoiler Alert” (700.000 de dolari)