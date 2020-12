Black Sabbath lansează 20 de înregistrări nepublicate până în prezent

Trupa britanică Black Sabbath a anunţat că va relansa în februarie „Vol. 4”, iar noua versiune va cuprinde 20 de înregistrări nepublicate până în prezent.

Setul de patru discuri cu 39 de titluri va cuprinde albumul original remasterizat, noi mixaje pentru şase piese, abordări alternative şi dialoguri din studio, şi înregistrări live din 1973 efectuate în Marea Britanie.

Douăzeci dintre titluri reprezintă înregistrări din studio şi concerte care nu au mai fost lansate până în prezent.

El va fi lansat pe 12 februarie 2021.

„Vol 4: Super Deluxe Edition” include o broşură cu note şi citate ale membrilor trupei - Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler şi Bill Ward -, un poster, fotografii rare şi o versiune a copertei albumului nelansată până acum.

Trupa engleză Black Sabbath a fost înfiinţată în 1968, în Birmingham. Numele a fost preluat după filmul lui Boris Karloff din 1963. Albumul omonim de debut a fost înregistrat în noiembrie 1969 şi lansat anul următor, cu câteva luni înainte de cel mai cunoscut disc al trupei, „Paranoid”.

Au urmat, între altele, „Sabbath Bloody Sabbath” (1973), „Never Say Die!” (1978) şi „Heaven and Hell” (1980). Acesta din urmă este şi primul disc lansat împreună cu solistul Ronnie James Dio, după plecarea lui Ozzy Osbourne din trupă. Dio a fost solistul formaţiei Black Sabbath în perioadele 1979 - 1982 şi 1991 - 1992. Piesele Black Sabbath au fost interpretate, între alţii, de Ian Gillan, între anii 1982 - 1984.

Black Sabbath a revenit pe scenă în 2011, în formula originală: Tony Iommi (chitară), Ozzy Osbourne (voce), Geezer Butler (bas) şi Bill Ward (tobe). Toboşarul, care şi-a anunţat în 2016 proiectul muzical Day Of Errors, a renunţat rapid la ideea revenirii alături de formaţie, iar locul său a fost luat de Brad Wilk, fost membru al trupei Rage Against The Machine.

Black Sabbath a lansat, în total, 19 albume de studio, cel mai recent - „13” - datând din 2013. Discurile trupei au fost vândute în peste 70 de milioane de copii. Grupul a fost recompensat cu două premii Grammy din patru nominalizări şi a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2006.

În 2016 - 2017, trupa a susţinut un turneu de adio.