'Black Widow' şi 'Cruella', între filmele Disney care vor fi lansate online şi în cinematografe

Disney şi-a restructurat masiv programul de lansări de anul acesta, astfel că mai multe producţii, între care „Black Widow” şi „Cruella”, vor fi lansate în cinematografe, dar şi online, pe platforma companiei, potrivit News.ro.

„Black Widow”, cu Scarlett Johansson, şi „Cruella”, cu Emma Stone, vor avea premiera simultan în cinematografe şi pe Disney+.

Povestea personajului negativ din „101 Dalmaţieni” îşi menţine data, 28 mai, în timp ce filmul SF a fost amânat două luni şi va debuta pe 9 iulie. Ambele titluri vor fi disponibile online pentru o taxă de 30 de dolari.

Lungmetrajul cu supereroi „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, programat să fie lansat la începutul lunii iulie, a fost amânat pentru 3 septembrie. În cazul lui, este aşteptat să ruleze doar în cinematografe. Animaţia „Luca” a Pixar va fi însă lansată doar online, pe 18 iunie.

În ciuda acestor modificări, scrie Variety, Disney nu plănuieşte să renunţe complet la premierele în cinematografe. Mai multe producţii, preluate odată cu 20th Century, au fost amânate, dar vor avea premiera exclusiv pe marile ecrane. Între acestea se numără „Free Guy” (13 august), „The King’s Man” (22 decembrie), „Deep Water” (14 ianuarie 2022) şi „Death on the Nile” (11 februarie 2022).

În anunţul făcut, Kareem Daniel, preşedintele unităţii de distribuţie Disney Media and Entertainment, a spus că decizia „reflectă obiectivul nostru de a oferi consumatorului posibilitatea de a alege şi de a deservi preferinţele publicului”.

Distribuitorii de film şi directorii unor studiouri se arată optimişti după ce sălile de cinema din Los Angeles şi New York au început să se redeschidă, chiar dacă la o capacitate redusă. Însă veniturile vor fi reduse astfel, având în vedere că un film Marvel, spre exemplu, costă 200 de milioane de dolari.

În ultimele 12 luni, studiourile au făcut eforturi pentru a compensa închiderea cinematografelor. Warner Bros. a decis să lanseze toate producţiile de anul acesta, simultan, pe HBO Max şi pe marile ecrane. Începând cu anul viitor, studioul îşi va prezenta filmele în cinematografe timp de 45 de zile înainte de a le face disponibile pe platformă. Paramount, care a lansat recent Paramount+, a luat o decizie similară. Universal a ales un model distinct - va oferi filmele pe platforme video-on-demand după 17 zile de la premiera în cinematografe. În schimb, lanţurile de cinematografe vor primi o parte din profiturile acumulate din mediul digital.