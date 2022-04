Bloomberg anunță în avans mutările BNR: dobânda cheie se va majora la 3%

România va majora marţi, cel mai probabil, costul creditului pentru a cincea oară consecutiv, în încercare de a tempera cel mai rapid avans al inflaţiei din ultimii 14 ani, într-un moment în care riscurile generate de războiul din ţara vecină Ucraina continuă să pună presiune asupra economiei, transmite Bloomberg. Banca Naţională a României va creşte dobânda cheie cu o jumătate de punct, la 3%, anticipează 9 dintre cei 12 analişti intervievaţi de Bloomberg. Ceilalţi trei prognozează o creştere mai modestă a dobânzii, până la 2,75% pe an, la şedinţa de politică monetară care va avea loc marţi, prima de când Rusia a invadat Ucraina, scrie Agerpres.

În pofida faptului că a accelerat ritmul de creştere a ratei dobânzii la şedinţa de politică monetară din luna februarie, România se află încă în urma unor state din regiune precum Polonia, Ungaria sau Cehia care au făcut mişcări mai puternice în ultimele luni. Îngrijorările cu privire la impactul războiului din Ucraina şi preţurile mari la energie i-au determinat pe oficialii BNR să adopte o abordare mai prudentă. BNR prognozează că inflaţia va accelera până la 9,6% la finalului anului, de la 8,5% în ianuarie, existând potenţialul unei creşteri până în zona de două cifre. Abia la finele lui 2023 inflaţia ar urma să revină în banda de variaţie avută în vedere de BNR.

"În absenţa unor măsuri eficiente pentru a ţine sub control preţurile la energie, inflaţia ar putea trece de 11% la vară din cauza ponderii mari a alimentelor şi energiei în coşul de consum. Banca Naţională este reticentă la ideea de a îmajora dobânda în linie cu băncile centrale din regiune, şi ne aşteptăm ca dobânda de politică monetară să fie majorată până la 4%", au declarat analiştii UniCredit, Dan Bucşa şi Mihai Jugravu.

Economia României ar urma să încetinească semnificativ în acest an din cauza situaţiei geopolitice şi a creşterii facturilor la utilităţi care a avut un impact asupra firmelor şi cetăţenilor, iar unii analişti nu exclud scenariul unei recesiuni tehnice în prima parte a acestui an. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât în 9 februarie majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an.