Blue Air reia zborurile internaţionale de la Cluj Napoca. Compania anunță 13 rute noi

Blue Air introduce, începând din martie 2021, 13 rute noi care vor conecta Clujul cu destinaţii-cheie din Europa, a anunţat compania aeriană, într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

Astfel, Blue Air va opera, începând cu luna martie 2021, zboruri directe către 13 destinaţii cheie din Europa de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj Napoca, inclusiv două zboruri interne zilnice către Bucureşti, potrivit agerpres.ro.

Citește și: ANALIZĂ MĂSURI NOI propuse de Guvern pentru românii cu restanțe la plata datoriilor, din cauza pandemiei

Totodată, Blue Air îşi consolidează poziţia de lider în Moldova, relansând operaţiunile din Bacău după trei luni de suspendare a serviciilor din cauza lucrărilor de reconstrucţie a pistei, şi dezvoltându-şi prezenţa prin introducerea de şapte rute noi şi conexiuni smart de la baza sa din Bacău.

"Noile destinaţii care vor fi operate de la Cluj sunt: Amsterdam, Barcelona, Bruxelles, Dublin, Hamburg, Koln, Larnaca, Londra, Madrid, Milano, Paris, Roma şi Stuttgart. În cadrul strategiei de poziţionare ca primă opţiune de transport aerian low-cost pentru români, Blue Air mizează pe extinderea reţelei de rute directe şi de conexiune şi pe adaptarea rapidă la cererea şi profilul pieţelor locale. Cu ocazia evenimentului care a marcat redeschiderea Aeroportului Internaţional Bacău, Blue Air îşi reconfirmă angajamentul către Bacău ca piaţă strategică pentru companie şi anunţă 7 noi rute operate din Bacău începând cu decembrie 2020, conexiuni smart cu Europa via Bucureşti, precum şi oferte şi servicii personalizate şi conectivitati adaptate nevoilor locale ale băcăuanilor.", se menţionează în comunicat.

Citește și: Raed Arafat vine cu cifre ÎNFIORĂTOARE și face un anunț de ULTIMĂ ORĂ: 'La un moment dat, toate spitalele vor primi pacienți COVID'

Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportaţi, cu un model de business bazat pe reducerea complexităţii, respectiv Low Cost - Low Complexity şi cu abordare centrată pe nevoile pasagerilor.

Cu o echipa formata din peste 1.000 de profesionisti, pasionati de aviatie, Blue Air are un istoric impecabil in siguranta zborului. Compania opereaza avioane tip Boeing 737. In cei 15 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 30 de milioane de pasageri si a zburat peste 340 milioane de kilometri.

Compania este certificata IATA Operational Safety Audit (IOSA) de catre International Air Transport Association (IATA) pentru standarde exceptionale de operare si este membra cu drepturi depline IATA.